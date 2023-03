Katze im Eichsfeld mit Diabolo beschossen – Tierarzt muss Kugel entfernen

Hohengandern. Die Besitzerin einer Katze meldete sich bei der Eichsfelder Polizei, um Anzeige zu erstatten. Sie hatte das Tier in einem schlechten Zustand angetroffen und musste mit ihm zum Tierarzt.

Eine Katze wurde am Donnerstag in Hohengandern beschossen. Die Besitzerin hatte ihr Tier in den Abendstunden in einem schlechtem Allgemeinzustand aufgefunden.

Eine tierärztliche Untersuchung am Folgetag habe ergeben, dass das Tier mit einem Luftgewehr beschossen wurde, teilt die Eichsfelder Polizei am Samstag mit. Der Katze wurde ein sogenannter Diabolo operativ aus dem Hinterleib entfernt. Am Freitag wurde die Anzeige aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.