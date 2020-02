Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Keine Angst, es wird cool!“

„Heut sehen wir euch endlich, ihr kommt nächstes Jahr zu uns!“ So heißt es in dem selbst getexteten Lied, mit dem die Schul-Band den Tag der offenen Tür am Dingelstädter St.-Josef-Gymnasium am Samstagvormittag eröffnete. Der galt dem Kennenlernen der am Riethstieg gelegenen Schule und sollte den Noch-Viertklässlern aus Dingelstädt und seinen Nachbarorten dadurch die Angst vor dem Schulwechsel auf das Gymnasium nehmen. „Keine Angst, es wird cool! Dieser Satz hat mir in dem Lied am meisten gefallen“, betonte daher Schulleiter Peter Krippendorf in seinem Begrüßungswort. Danach nahm er einen Teil der Eltern mit auf eine Führung durch das altehrwürdige, mit viel Stuck verzierte neobarocke Gebäude. Die Kinder erhielten ihre eigene Führung unter Leitung der amtierenden Schülersprecher Sarah und Jonas.

Spanisch wird in der sechsten Klasse als zweite Fremdsprache angeboten

Mit Experimenten zum Selbermachen und einem Blick durchs Mikroskop auf Pantoffeltierchen & Co. stellten sich die neuen Fächer Mensch-Natur-Technik und Biologie vor. Erste spanische Wörter brachte Laura Bravo-Cobos den Kindern bei. Spanisch ist die Muttersprache der neuen Lehrerin, wird am St.-Josef-Gymnasium seit diesem Schuljahr ab der 6. Klasse als zweite Fremdsprache angeboten und sehr gut angenommen.

Ganz neu ist auch die Bläserklasse. In Zusammenarbeit mit der Mühlhäuser Kreismusikschule „Johann Sebastian Bach“ wird am Dingelstädter Gymnasium das Erlernen eines Blasinstrumentes ermöglicht. Aktuell sind dies Querflöte, Klarinette, Es-Saxofon, Tuba, Euphonium, Trompete und Posaune. Auch Schlagzeug kann gewählt werden. Das gemeinsame Musizieren übt dann in der wöchentlichen Probe Orchesterleiter Ludwig Gunkel mit den Kindern ein. Die Bläserklasse soll dann nach Klasse 6 als Schulorchester weitergeführt werden. Eine Kostprobe vom bisher Gelernten gab es beim ersten Auftritt in der Aula gleich zu Beginn des Tags der offenen Tür mit Beethovens „Freude schöner Götterfunken“.



iPads gehören von der 8. Klasse an zum Unterrichtsstandard

Mit den Auszeichnungen als Umweltschule, Comenius- und Erasmus+-Schulpartner betreibt das St.-Josef-Gymnasium seine Qualitätsoffensive. Seit 2016 sind iPads für die Acht- bis Zwölftklässler Standard im Unterricht. Was das bedeutet, erklärte Oberstufenleiter Andreas John: „Schulbücher sind nun mit Hör- und Video-Sequenzen digital nutzbar, Arbeitsmaterialien können in besserer Qualität und in Farbe angeboten und auf dem Computer bearbeitet werden, die Schüler können damit direkt von ihrem Arbeitsplatz im Internet recherchieren.“Neben dem regulären Unterricht werden aktuell auch 14 Schüler-Arbeitsgemeinschaften angeboten. Schulchor, Fußball-AG, AG Schul-Jahrbuch, Theater-AG und der „Mathe-Fuchs“ für die Vorbereitung zur Mathe-Olympiade werden von engagierten Lehrern des Dingelstädter Gymnasiums angeboten. Externe Fachleute kommen für die AGs Nähen, Tischtennis, Gesang, Zehnfinger-Schreiben und Schach an die Schule. Sie werden aus dem Schulbudget finanziert. Der Schulsportverein ermöglicht der Schule ein eigenes Handball-Team, eine Läufergruppe und eine Volleyballmannschaft. Letztere nimmt in Spielgemeinschaft mit Worbis sogar am regulären Liga-Betrieb teil. Die Fitness-AG entstand in Zusammenarbeit mit der Regelschule Johann Wolf.



Schüler machen den Erste-Hilfe-Schein

Ganz neu ist der Schulsanitätsdienst SSD am St.-Josef-Gymnasium. Unter Anleitung der Sanitäterin Leonie Helbing können die Schüler dort den Erste-Hilfe-Schein machen. Die acht Schulsanitäter sichern mittlerweile schon den Unterricht und Schulveranstaltungen medizinisch ab. Am Tag der offenen Tür zeigten sie an Dummies, wie die Wiederbelebung funktioniert, wie Patienten gelagert werden und wie man einfache Verbände anlegt. Diese AG kam in Zusammenarbeit mit dem Kreisverband Eichsfeld des Deutschen Roten Kreuz zustande. Einrichtung und Materialien des Schulsanitätsraums werden ebenfalls vom DRK gesponsert.

Vom Keller bis zum Dach zählt das St.-Josef-Gymnasium 79 Räume. Aktuell besuchen es 448 Schülerinnen und Schüler in 20 Klassen. „Wir hoffen, dass die Dreizügigkeit auch im kommenden Schuljahr wieder funktioniert“, sagte Silvio Büchling. Der stellvertretende Schulleiter lud explizit noch einmal zur Anmeldewoche für das Schuljahr 2020/21 vom 2. bis 7. März in die Schule ein.