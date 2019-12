Kindergarten in Worbis dankt für Unterstützung

So viel herzliche Dankbarkeit hatten die drei Männer wohl nicht erwartet. Thomas Rehbein, Ortsteilbürgermeister von Worbis, Konrad Kulle vom Pflegezentrum Kulle und Tim Krchov von Jonez Entertainment waren ganz gerührt von so viel leiben Worten. Sie waren am Montag in den katholischen Kindergarten St. Elisabeth nach Worbis eingeladen worden und trafen dort auf über 100 Kinder mit ihren Erzieherinnen, die eine Menge vorbereitet hatten. Eingeladen waren die Herren, da sie dem Kindergarten in unterschiedlicher Form zum Gewinn des JUL-Umweltpreises „Schluss mit Plaste – Welche Ideen haste?“ verholfen haben. Ob mit der Vermittlung von Partnern, wie der Bürgermeister, oder mit einer Spende, damit die Kinder auch zur Preisverleihung nach Weimar fahren konnten, wie Konrad Kulle, oder aber mit der Aufnahme und Produktion des Anti-Plastiksongs, was im Studio von Tim Krchov finalisiert wurde. Er kümmerte sich auch um das Video, das von der Jury als „mit an Charme kaum zu übertreffend“ bezeichnet wurde.

Kindergarten-Leiterin Edith Beykirch zählte aber noch weitere Unterstützer auf: Die EW Entsorgung, den Bärenpark Worbis und die Brauerei. Sie alle hatten in unterschiedlicher Art und Weise das Projekt unterstützt. Und so holte die Einrichtung die Trophäe „Plastikfreier Kindergarten“, die mit 5000 Euro Preisgeld dotiert ist. Die Brauerei hat die Kinder für das kommende Jahr eingeladen. Dort sollen sie erfahren, wie Pfandflaschen behandelt werden, damit sie weiter im System bleiben können.

„Danke sagen gehört auch zum pädagogischen Konzept“, erklärte die Leiterin den vielen Aufwand an diesem Montag. Was mit dem Preisgeld passieren, soll – das stehe noch nicht fest. „So schnell konnten wir noch keine Ideen finden, aber es soll etwas Nachhaltiges sein, von dem auch die nachfolgenden Generationen des Kindergartens profitieren können“, so Edith Beykirch. Und was den plastikfreien Kindergarten angeht, sagte sie: „Wir wollen dranbleiben, weitermachen und die Veränderungen beibehalten.“

Das Video zum Projekt wird beim Adventskonzert der Kinder am Donnerstag, 12. Dezember, ab 16 Uhr, in der Stadtkirche St. Nikolaus in Worbis gezeigt.