Klima geht uns alle an

Wir müssen uns wohl damit anfreunden, dass das Schneemannbauen im Winter der Vergangenheit angehört. Jedenfalls könnte man beim Blick aus dem Fenster und auf das Thermometer derzeit der Meinung sein. Temperaturen um die zehn Grad lassen nicht wirklich Wintergefühle aufkommen. Doch sollten wir uns nicht ganz darauf verlassen, denn laut dem Meteorologen Sven Plöger, der beim Sparkassenempfang über die Klimaveränderungen sprach, kann es gerade wegen diesen immer wieder zu Extremwetterlagen kommen.

Hochs und Tiefs würden aufgrund der Veränderungen in einer Region lange „stehen bleiben“. Für die betroffenen Gebiete bedeutet das nichts Gutes. Starke Regenmassen, Schneefälle oder Trockenheit sorgen für viel Leid, so wie jetzt bei den Waldbränden in Australien. Sicher können Sie sich auch an ein Extremwetter erinnern: an den Jahrhundertwinter 1978/79 in Deutschland. Da drehte sich kein Rad mehr. Solche Extreme brauchen wir nicht, auch wenn wir den Schnee vermissen. Doch zu verhindern sind sie wohl nicht. Wir können sie wohl nur noch abschwächen. Dazu beitragen kann jeder einzelne Mensch etwas. Zum Beispiel, wenn wir im Garten mehr auf Bio-Dünger setzen oder einfach etwas Strom sparen würden. Denn Klima geht uns alle an.