Kurs über das Abenteuer Pubertät in Dingelstädt

Die Abkürzung „Kess“ steht für „Kooperativ, Ermutigend, Situationsorientiert, Sozial“. Um das Abenteuer Pubertät geht es auf dem Kerbschen Berg in dem fünfteiligen Kurs, der am Montag, 2. März, um 19.30 Uhr beginnt und dann immer montags stattfindet. In gelassener Haltung, die darauf vertraut, dass Jugendliche wie Eltern bereichert aus der Pubertät herausgehen, werden anstrengende wie schöne Seiten in den Blick genommen: Veränderungen wahrnehmen, soziale Grundbedürfnisse der Jugendlichen sehen und achten, Achtsamkeit entwickeln, Position beziehen, dem Jugendlichen das Leben zutrauen, Halt geben, das positive Lebensgefühl stärken, Konflikte entschärfen, Kompetenzen sehen, Beziehung gestalten. Anmeldung unter 036075/690072.