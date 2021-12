Finanzierung der Landesgartenschau in Leinefelde nun doch über Stadthaushalt

Leinefelde-Worbis. Fraktionen des Stadtrates von Leinefelde-Worbis stimmen dem Haushalt zu. Die Gründung des Fachausschusses Landesgartenschau wird beschlossen.

In seiner Rede zum Haushalt der Stadt Leinefelde-Worbis kritisierte Michael Apel, Vorsitzender der Fraktion CDU/Freie Wähler/FDP im Stadtrat, den Mehraufwand, der auf die Stadt zukommt, da die Finanzierung der Landesgartenschau (LGS) im städtischen Haushalt abgebildet werden muss. Es sei „sicher nur die zweitbeste Lösung“.

„Die doppische Haushaltsführung legt leider ein Korsett an, welches es so in einer GmbH nicht gegeben hätte. Gerade die notwendig gewordene Bildung eines weiteren städtischen Ausschusses zeigt den vermeidbaren Mehraufwand auf“, so Apel. Stadtkämmerin Heike Genzel wies zuvor in ihren Ausführungen zur Haushaltssatzung für das Jahr 2022 darauf hin, dass es sich um eine Festlegung der Interministeriellen Arbeitsgruppe handele, die Schau im Haushalt abzuwickeln. Daher habe auch der von Bürgermeister Marko Grosa (CDU) am 27. September eingebrachte Haushalt an Aktualität verloren und wurde überarbeitet.

Geschäftsordnung wird geändert,um Fachgremium gründen zu können

Bevor es am Ende der Stadtratssitzung am Montag um die Genehmigung des Haushaltes ging, wurden aufgrund der Festlegung der Arbeitsgruppe noch zwei weitere Beschlüsse zur Landesgartenschau gefasst. Zum einen musste die Geschäftsordnung der Stadt für die Gründung eines Fachausschusses geändert werden. „Für die Optimierung der Prozesse rund um die LGS wird ein entsprechender beschließender Ausschuss gebildet. Dieser ist für die Vorbereitung, Entwicklung und Durchführung der Landesgartenschau verantwortlich“, hieß es in der Beschlussvorlage. Er solle „über alle Angelegenheiten der LGS, die nicht der Beschlussfassung des Stadtrates bedürfen“ beschließen. Die Tagungen des Gremiums sollen alle zwei Monate oder nach Bedarf stattfinden. Die Räte stimmten der Änderung der Geschäftsordnung zu.

Auch über die Besetzung des neuen Gremiums befanden die Räte. Neben Bürgermeister Marko Grosa werden sich Dirk Moll, Dirk Hackethal, Irene Born, Thomas Rehbein, Thomas Müller (alle CDU) und Hartmut Geller (AfD) in den kommenden Monaten intensiver mit der Landesgartenschau befassen.

Neben den vielen Projekten, deren Finanzierungen über den Stadthaushalt abgebildet werden, hat die Landesgartenschau auch Auswirkungen auf die Personalkosten im städtischen Haushalt. Rund 7,8 Millionen Euro schlagen dafür im nächsten Jahr zu Buche. Grund dafür ist, dass die Mitarbeiter, die bereits im vergangenen Jahr für die Landesgartenschau Entwicklungs 2024 GmbH, die nun doch nicht gegründet wird, aus anderen Fachabteilungen entsandt wurden und nun weiterhin als Angestellte der Stadtverwaltung ihrer Arbeit nachgehen. Daher mussten die frei gewordenen Stellen in der Verwaltung neu besetzt werden.

Die im Haushalt für das Jahr 2022 ausgewiesenen Arbeitsplätze betragen laut Stellenplan 133,16 Stellen. Im Jahr 2021 waren dies 122,65 Vollzeitäquivalente.

Die Verwaltung plant mit Gesamteinnahmen von 72.998.900 Euro. Dem gegenüber stehen laut dem beschlossenen Haushalt Ausgaben in Höhe von 72.951.800 Euro, so dass ein Plus von 47.100 Euro am Ende des Jahres 2022 stehen soll. Für Investitionen sei eine Kreditaufnahme von 6,1 Millionen Euro geplant, davon für die Gesamtstadt 2,5 Millionen und für die Landesgartenschau 3,6 Millionen Euro. „Die Kredite nehmen wir nur auf, wenn wir sie auch wirklich brauchen“, so die Kämmerin.

„Am Mittwoch, wenn die Beschlüsse ausgefertigt sind, werden wir den Haushalt der Kommunalaufsicht übergeben“, so Stadtkämmerin Heike Genzel. Man hoffe, dass wie in den Jahren zuvor auch in diesem Jahr die „rechtsaufsichtliche Genehmigung kommt, damit man am 1. Januar 2022 nicht mit einer vorläufigen Haushaltsführung starten“ müsse.