Landesjugendchor singt in St. Marien Heiligenstadt

Der Landesjugendchor Thüringen möchte zum Abschluss seiner ersten Arbeitsphase im neuen Jahr eine Chor-Werkstatt am Sonntag, 16. Februar, um 16 Uhr, in der katholischen St.-Marienkirche in Heiligenstadt veranstalten. Es werden Teile des neuen Konzertprogrammes „Von guten Mächten“ mit Werken unter anderen von Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Wilhelm Berger, Johannes Brahms und Manfred Schlenker gesungen. Die Moderation gestaltet der Künstlerische Leiter des Chores, Nikolaus Müller, ehemaliger Thomaner und seit zwei Jahren Universitätsmusikdirektor an der Ruhr-Universität Bochum. Dieses öffentliche Singen zum Abschluss der vier- bis fünf Mal im Jahr stattfindenden Arbeitsphasen hat in dem Landesjugendchor eine lange Tradition, weil damit die Zuhörer einen Einblick in die Probenarbeit eines Chores erhalten. Es treffen sich in Heiligenstadt mehr als 40 Sänger im Alter von 14 bis 29 Jahren, um sich damit in diesem Jahr auf ganz besonders herausragende Ereignisse vorzubereiten. Der Landesjugendchor Thüringen ist eingeladen, die Beethoven-Kantate von Franz Liszt sowohl mit der Weimarer Staatskapelle am 14. und 15. Mai als auch mit dem Beethoven-Orchester Bonn zur Eröffnung des Internationalen Beethovenfestes am 5. September zu singen. Und der Landesjugendchor ist eingeladen zu einer Konzertreise nach Kasan (Tatarstan) und Moskau als kultureller Vertreter des Freistaates Thüringen. Das Publikum am Sonntag ist bei freien Eintritt herzlich willkommen, sich von der hohen musikalischen Qualität des Chores begeistern zu lassen.