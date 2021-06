Laube und Auto nacheinander im Eichsfeld abgefackelt

Leinefelde 72-Jähriger Autobesitzer verliert nun auch noch Gartenidyll

In der Gartenanlage An der Linne brannte in der Nacht zu Donnerstag eine Laube komplett ab. Gegen drei Uhr meldeten Zeugen das Feuer. Bei Eintreffen der Feuerwehr brannte die Laube bereits komplett. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz.

Derzeit muss von einer Straftat ausgegangen werden. Der Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Erst diesen Montag brannte das Auto des 72-jährigen Laubenbesitzers. Ob zwischen beiden Bränden ein Zusammenhang besteht ist noch unklar.

