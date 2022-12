Um Cannabis und seine Legalisierung sollte es eigentlich in Leinefelde gehen. Der Vortrag ist vorerst abgesagt.

Leinefelde. Abend zum Thema Cannabislegalisierung auf unbestimmte Zeit verschoben

Eigentlich sollte am Mittwochabend um 18.30 Uhr im Foyer der Obereichsfeldhalle in Leinefelde ein besonderer Vortrag mit dem Psychologen René Ehrenberg stattfinden. Sprechen wollte er über die Gefahren und Chancen einer Cannabislegalisierung und diese in Bezug zu den jungen Menschen stellen.

Wegen eines kurzfristigen Ausfalls des Referenten muss der Vortrag abgesagt und auf unbestimmte Zeit verschoben werden.