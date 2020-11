Leinefelde: Wissen, was im Notfall zu tun ist

Kinder in ihrer Entwicklung zu begleiten gehört sicherlich zu den schönsten, aber auch anspruchsvollsten beruflichen Aufgaben. Aber gerade wenn Kinder ihre eigenen Grenzen ausloten, sind Unfälle nicht immer vermeidbar. Da ist es ein gutes Gefühl, zu wissen, was man im Notfall tun kann. Erzieher, Betreuer und Personen, die beruflich mit Kindern zu tun haben, bekommen wieder die Möglichkeit einer Erste Hilfe-Schulung von der Deutschen Lebensrettungs Gesellschaft (DLRG) Leinefelde-Worbis.

Schwerpunkte der Ausbildung sind unter anderem die Verhinderung von Unfällen, das Erkennen von Notfallsituationen bei Säuglingen und Kleinkindern sowie Erwachsenen, Maßnahmen bei Verbrennungen, Vergiftungen und Knochenbrüchen, bei Bewusstlosigkeit und Atemstörungen sowie Pseudokrupp, Asthma und Allergien.

Veranstaltungsort ist die Geschäftsstelle der DLRG Leinefelde-Worbis, Birkunger Straße 1a, in Leinefelde. Der Kurs findet am Samstag, 16. Januar, von 8 bis 17 Uhr statt.

Interessierte melden sich per E-Mail unter info@leinefelde-worbis.dlrg.de mit Name, Geburtsdatum, Adresse und gegebenenfalls abweichender Rechnungsadresse oder online unter www.leinefelde-worbis.dlrg.de an.