Leinefelde-Worbis fordert weitere Gemeinschaftsunterkunft

Um die Unterbringung von Asylsuchenden ging es am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses der Stadt Leinefelde-Worbis. Der entsprechende Beschluss stand auf der Tagesordnung, weil, so die dazugehörige Sachdarstellung, die Gemeinschaftsunterkunft (GU) in Bornhagen zum Jahresende geschlossen werden soll. Somit wäre die GU Bodenstein im Stadtgebiet Leinefelde-Worbis die einzige Einrichtung dieser Art im Eichsfeld.

Weitere 297 Asylsuchende in Wohnungen verteilt auf den gesamten Landkreis

Das Landratsamt antwortet auf eine entsprechende Nachfrage wie folgt: „Die Verträge mit den Betreibern der Gemeinschaftsunterkünfte laufen zum Ende des Jahres aus.“ Es geht also um beide Unterkünfte. Laut Angaben des Landratsamtes leben in der GU Bornhagen 57 Personen. 81 sind es in der GU Bodenstein. „Weitere 297 Asylsuchende sind in Wohnungen verteilt auf den gesamten Landkreis eingemietet.“ Weiter heißt es: „Unter Beachtung der Thüringer Gemeinschaftsunterkunfts- und Sozialbetreuungsverordnung laufen zurzeit Verhandlungen über die zukünftige Unterbringung von Asylsuchenden.“ Weitere Informationen könne man aktuell nicht herausgeben. Im Beschluss aus dem Hauptausschuss der Einheitsstadt wird der Landkreis aufgefordert, „im Rahmen seiner Zuständigkeit bei der Aufnahme und Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern dafür Sorge zu tragen, dass auch zukünftig mehr als eine Gemeinschaftsunterkunft für ausländische Flüchtlinge im Kreisgebiet vorgehalten wird“. Auch sollte sich das Anmieten von Wohnungen zu diesem Zweck „nicht zu großen Teilen nur auf die Stadt Leinefelde-Worbis beschränken“. Hingegen solle bei der Standortwahl berücksichtigt werden, dass den Asylsuchenden die Möglichkeit zur Teilhabe am gesellschaftlichen Leben sowie der Kontakt zur einheimischen Bevölkerung ermöglicht werden. Bei einer GU für den gesamten Landkreis, sieht die Stadt einige Probleme. Aufgezählt wurden teilweise gewalttätige Konfliktsituationen, die der Tatsache geschuldet seien, dass in der Unterkunft Menschen aus verschiedenen Nationen und Konfessionen leben, Probleme im Umgang mit Eigentum und beim Einkauf von Konsumgütern. Ein ausgeglichenes Verhältnis zwischen „Einheimischen und Ausländern“ sei in jedem Fall anzustreben. In Bodenstein sind neben den Personen in der GU 41 Menschen gemeldet.

Und dann gebe es noch das Problem der Unterbringung von Asylsuchenden, nachdem sie ihre Anerkennung bekommen haben. „Erhalten sie nicht schnell genug Wohnraum, sind sie von der Ordnungsbehörde als Obdachlose unterzubringen“, heißt es in der Sachdarstellung zum Beschluss. Dafür hält die Einheitsstadt 25 Plätze im Obdachlosenheim vor.

Alle Möglichkeiten für gute Integration nutzen

Als „nicht akzeptabel“ wird im Folgenden die Praxis beschrieben, dass „Wohnungen, die der Landkreis angemietet hat, in solchen Fällen gekündigt werden“. Die dort wohnenden Menschen müssen dann eigenverantwortlich diesen Wohnraum neu mieten oder verlassen. Städtisches Ziel sei es, jedes Spannungsfeld in der Südstadt Leinefelde, in der sich die meisten vom Landkreis angemieteten Wohnungen befänden, zu vermeiden.

Auch stimmte der Hauptausschuss mit dem Beschluss zu, dass das Ordnungsamt der Stadt alle Möglichkeiten nutzt, um eine gute Integration zu gewährleisten und Problemlagen zu bewältigen: „Soweit hier zusätzliche finanzielle Mittel für Personal und Sachkosten erforderlich sind, wird der Stadtrat diese überplanmäßig im kommenden Jahr zur Verfügung stellen.“ Damit wolle man „die allgemeine Situation besser bewältigen“.

Stadtratsmitglied Thomas Müller (CDU) machte in diesem Zusammenhang deutlich, dass man nichts gegen die Aufnahme von Flüchtlingen per se habe. Es gehe vielmehr darum, dass sich nicht alles in Leinefelde-Worbis sammle. „Die weitere Gemeinschaftsunterkunft muss auch nicht im Altkreis Heiligenstadt sein“, wollte Bürgermeister Marko Grosa (CDU) klargestellt wissen.