Leinefelde. Ladenbau Hunold ist langjähriger Partner der Einrichtung in Tambach-Dietharz. 1250 Euro für die Arbeit des Vereins.

Leinefelder Firma spendet für Kinderhospiz

„Mit unserer Spende von 1250 Euro wollen wir das Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz und das große Engagement aller Mithelfenden unterstützen und sie in ihrer sensiblen und wertvollen Arbeit bestärken“, sagte Christian Hunold, Geschäftsführer der Ladenbau Hunold GmbH. Die Leinefelder Firma unterstütze das Hospiz schon über einen längeren Zeitraum. Stephan Masch, verantwortlich im Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland für die Öffentlichkeitsarbeit, würdigte stellvertretend für alle betroffenen Familien den Einsatz der Nordthüringer mit der Übergabe der Urkunde als offizieller Partner des Hospizes an Christian Hunold.

„Als lokales Unternehmen nehmen wir auch eine gesellschaftliche Verantwortung für die Menschen in der Region war. Deshalb unterstützen wir gezielt die nachhaltige Arbeit in Tambach-Dietharz“, erklärte Christian Hunold. Stephan Masch zeigte sich begeistert von dem großzügigen Engagement: „Mit Christian Hunold haben wir einen treuen Unterstützer gewonnen. Es ist einfach großartig zu wissen, dass sich lokale Firmen für Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern starkmachen. Die Betroffenen benötigen dringend unsere Unterstützung. Mit dem stationären Kinderhospiz in Tambach-Dietharz und dem ambulanten Thüringer Kinderhospizdienst haben wir die Möglichkeit geschaffen, eine nachhaltige Hilfe anzubieten. Um diese Angebote aufrechterhalten zu können, sind wir aber nach wie vor zu einem Höchstmaß auf Spenden angewiesen.“

Knapp 8 Millionen Euro wurden laut Stephan Masch seit dem Jahr 2008 in den Kauf und den Umbau des ehemaligen Verwaltungsgebäudes der Thüringer Fernwasserversorgung in Tambach-Dietharz im Thüringer Wald zum stationären Kinder- und Jugendhospiz investiert. Aktuell entstehe bereits der Rohbau für die neuen Gebäude, in die zur Zeit zwei Millionen Euro investiert werden. Ab Sommer 2020 könnten die neuen Gästezimmer, Therapieräume, Gemeinschafts- und Sozialräume sowie eine Kreativwerkstatt genutzt werden.