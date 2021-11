Lesung im Alten Rathaus in Heiligenstadt

Heiligenstadt. Liebeserklärung an das schönste Land der Welt.

In Kooperation mit dem Literaturmuseum Theodor Storm lädt die Regionalstelle Eichsfeld des Bildungswerk im Bistum Erfurt am Donnerstag, 9. Dezember, um 19 Uhr zu einer Lesung aus dem Buch: „111 Gründe, Polen zu lieben. Eine Liebeserklärung an das schönste Land der Welt“ ein.

Matthias Kneip, Polenexperte und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Polen-Institut in Darmstadt, lässt die Gäste im Alten Rathaus in Heiligenstadt in Polens Kultur, Geschichte und Literatur sowie in die Eigenheiten der polnischen Mentalität eintauchen, ohne dabei am Humor zu sparen. Aus subjektiver Sichtweise, aber mit fundiertem Wissen versucht der Autor und Polenexperte, einen literarischen Einblick in dieses vielseitige Land zu gewähren.

TA-Newsletter für die Region Eichsfeld Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Teilnahme ist nur unter Einhaltung der 2G-Regel mit dem entsprechenden Nachweis sowie der Abstands- und Hygieneregeln möglich. Die Veranstalter bitten Interessierte sich ab sofort für die Lesung anzumelden.

Die Anmeldung ist per E-Mail an bildungswerk@mch-heiligenstadt.de oder telefonisch unter der Nummer: 03606/ 66 74 03 möglich.