Liedermacher gibt Online-Konzert für Kinder

Schulen und Kindergärten sind wegen der Corona-Risiken geschlossen, die Kleinen zu Hause. Da heißt es auf lang oder kurz, kreativ zu werden, wenn alle Hausaufgaben erledigt sind. Kreativ wurde auch Mathias Kaufhold alias Mathi, der Kinderliedermacher aus Niederorschel. Alle aktuellen Infos im kostenfreien Corona-Liveblog.

Er gibt am Mittwoch, 18. März, 17 Uhr, ein Live-Konzert, das über seine Facebook-Seite zu sehen sein wird. Am Donnerstag macht er zur selben Uhrzeit das gleiche auf der Plattform Instagram.

Die Idee dazu stammt von seiner Frau. Man könne doch die neuen Medien nutzen, wenn so viele Kinder zu Hause sitzen, regte sie an. Schnell war die Neuigkeit über das soziale Netzwerk verbreitet, die Resonanz „der Wahnsinn“. Und jetzt ist Mathias Kaufhold sogar aufgeregter, als wenn er vor einem physischen Publikum spielen würde, sagt er. „Bei sowas ist es wie beim Lottospiel. Man weiß ja nie, ob es fünf Zuschauer oder 50 werden.“ Aber auch wenn es nur zwei Leute sind, die an den beiden Tagen einschalten – das macht für den Musiker keinen Unterschied. „Wenn die beiden von der Musik begeistert sind, bin ich zufrieden.“

Mit Liveübertragung über das Internet hat er schon Erfahrung, aber das werde sein erstes Konzert über so einen Kanal. Gut 20 Minuten sind angepeilt. „Sehr viel länger hält die Konzentration der Kinder über den Bildschirm sicher nicht.“ Das Publikum darf gern interagieren, sich Lieblingslieder wünschen oder um Zugaben bitten. Wenn alles gut läuft und der Online-Auftritt gefällt, kann sich Mathias Kaufhold vorstellen, das in Zukunft wöchentlich anzubieten.

Auch eine weitere Idee seiner Frau will er bald umsetzen. Und zwar Basteltipps für Zuhause. Unter dem Motto „Basteln statt Panik“ wollen die beiden zeigen, was sie mit ihren Kindern machen, um sie sinnvoll zu beschäftigen, damit andere es nachmachen können. „Denn es kommen eventuell fünf Wochen Langeweile auf uns zu.“

Mathi, der Kinderliedermacher, arbeitet gerade an seinem vierten Album. „Ich kann die Online-Auftritte also auch nutzen, um ein paar neue Lieder auszuprobieren.“ Dazu wird er sich übrigens einfach im heimischen Wohnzimmer vor das Klavier setzen und ins Handy musizieren und so die Kindern zu Hause eine Weile unterhalten.