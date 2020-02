Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mann bei Unfall in Dingelstädt verletzt - Opel landet bei Heiligenstadt im Graben

Beim Abbiegen aus dem Gewerbegebiet auf die Bahnhofstraße in Dingelstädt stieß am Dienstagnachmittag gegen 16.10 Uhr eine 61-jährige Autofahrerin mit ihrem Honda gegen einen vorfahrtsberechtigten Polo.

Der 83-jährige Beifahrer im VW wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Die 80-jährige Fahrerin und die Verursacherin blieben unverletzt. Die Autos mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es über eine Stunde zu Verkehrsbehinderungen.

Zwischenstopp im Graben

Ein 35-jähriger Autofahrer überfuhr in der Nacht zum Mittwoch in Günterode einen Leitpfosten. Er war gegen 0.45 Uhr mit seinem Zafira von Günterode kommend in Richtung Berlingerode unterwegs. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, überfuhr den Pfosten, bevor ihn ein Straßengraben stoppte. Ein Abschlepper zog den Opel schließlich aus dem Graben. Der Mann und seine drei Begleiter im Auto blieben unverletzt. Sie konnten die Fahrt im Anschluss fortsetzen.

