Marie Salzmann aus Kirchworbis ist Thüringerin des Jahres

Marie Salzmann aus Kirchworbis wurde von MDR Thüringen zur „Thüringerin des Jahres 2019“ gewählt. Zur Wahl standen die zwölf „Thüringer und Thüringerinnen des Monats“, die 2019 von MDR Thüringen und der Thüringer Ehrenamtsstiftung mit diesem Titel ausgezeichnet wurden, weil sie Außergewöhnliches geleistet oder sich in besonderer Weise für Mitmenschen eingesetzt haben – und das ehrenamtlich.

Marie Salzmann aus Kirchworbis erhielt mit 16,7 Prozent die meisten Stimmen aus dem Internet- und Telefon-Voting. Sie engagiert sich seit Jahren für hilfsbedürftige Menschen in Äthiopien und setzt damit das Engagement ihrer Eltern fort. Schon nach dem Abitur hatte sie in einem freiwilligen sozialen Jahr in einem Vorort von Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba in einem Krankenhaus für die ärmere Bevölkerung gearbeitet. Weil in dem Land die Säuglingssterblichkeit noch sehr hoch ist, hatte Marie das Ziel, die Bedingungen für junge Mütter und ihre Neugeborenen zu verbessern. Deshalb hat sie innerhalb kurzer Zeit eine Geburtsstation mit aufgebaut. Zu Hause hat sie Spendengelder dafür in Höhe von rund 35.000 Euro gesammelt.

Neben dem Titel konnte sich die Gewinnerin über ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro freuen, die sie auf jeden Fall wieder in das Äthiopien-Projekt stecken möchte. MDR-Landesfunkhausdirektor Boris Lochthofen sprach in seiner Laudatio den ehrenamtlichen Helfern seine besondere Wertschätzung aus. Er berief sich auf den Staatsrechtler Ernst-Wolfgang Böckenförde: „….der demokratische Staat lebt von Voraussetzungen, die er selber nicht garantieren kann. Und er meinte damit vor allem Menschen wie Sie, Ehrenamtler, die dafür sorgen, dass wir alle aufeinander achtgeben“. Auf Platz zwei kam Conny Creutzburg aus Gotha, die das Jugendtrauerzentrum Serafim ins Leben gerufen hat. Der dritte Platz ging an Peter Dittmann und Heiko Kupke aus Sömmerda für ihr Projekt „Nicht mit mir“, in dem Kindern und Jugendlichen geholfen wird, mit gefährlichen Situationen umzugehen.