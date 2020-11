Martin Kohlstedt bringt neues Album „Flur“ heraus

Der aus Breitenworbis gebürtige Pianist und Komponist Martin Kohlstedt hat ein neues Album. „,Flur’ ist da und ich freue mich tierisch, diese besondere Erfahrung nun endlich mit euch teilen zu könne“, schreibt er. „So wankelmütig dieses Jahr auch war, so brachte es doch einen ungewöhnlichen Segen mit sich, denn fokussierter als je zuvor habe ich die Musik ganz einfach entstehen lassen können – Zuhause an meinem Flügel, zwischen Bäumen und Feldern, ganz ohne äußere Einflüsse.“ Am wichtigsten dabei sei wohl das Wort „lassen“, denn meistens versuchen das Bewusstsein und der Zweifel als Produktionspartner die Stücke zu formen und anzutreiben, sie zu diskutieren und zu verändern – ganz anders aber im Fall dieser zehn neuen Klavierstücke. „Es hat sich so angefühlt, als würde man den Stecker aus Raum und Zeit ziehen, um dann genau diesen Moment abzubilden.“

„Flur“ werde sich sicherlich für alle, die Kohlstedts Werk verfolgen, wie eine Bruchstelle anfühlen, meint er. Alles, was über die Jahre an Struktur aufgebaut und verfeinert wurde, breche einfach zusammen. „Aber was übrig bleibt, ist fundamental.“ Es rücke näher an die ersten Klavieralben „Tag“ und „Nacht“ heran, aber es sei nicht nur eine Rückkehr zu den Wurzeln. Mit diesem Album habe er sozusagen ein neues Vokabular kreiert und eine Grundlage für Neues geschaffen. „Die Musik gehört nun auch euch. Lasst es euch gut gehen und bis bald“, so Kohlstedt. Das Album steht auf den Streamingportalen bereit, kann aber auch als CD oder LP bestellt werden.