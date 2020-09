Mehrere Wechsel bei Eichsfelder Pfarrstellen

Im Eichsfeld hat es einige Veränderungen bei den Pfarrstellen, in der geistlichen Seelsorge und bei den Gemeindereferenten gegeben. Das hat das Bistum Erfurt jetzt im jüngsten Amtsblatt offiziell bekannt gegeben. So zum Beispiel sind einige Pfarrer und auch Gemeindereferentinnen in den Ruhestand gegangen, ihre Aufgaben werden teils neu besetzt, teils auf andere Schultern übertragen. So zum Beispiel wird der neue Ershäuser Pfarrer Thomas Gehlfuß die bisher eigenständige Pfarrei in Rüstungen mitbetreuen, auch Steinbach wird nach dem Eintritt in den Ruhestand von Pfarrer Franz-Xaver Stubenitzky zu Siemerode gehören.

Einige Geistliche haben bereits ihren Dienst in den neuen Gemeinden angetreten, sich den Gläubigen vorgestellt, andere werden im Laufe der nächsten Tage und Wochen an ihren neuen Wirkungsstätten begrüßt. Anbei eine Übersicht:

Pfarrer/Diakone

Stephan Baldßun, bisher Diakon in Heyerode, hat zum 1. August seine Aufgabe als Diakon in Worbis angetreten.

Andreas Anhalt, gebürtig aus Steinbach und bisher Pfarrer in Mühlhausen, wird nichtresidierender Domkapitular des Kathedralkapitels in Erfurt. Die Amtseinführung in der Hohen Domkirche St. Marien zu Erfurt wird am 9. September stattfinden.

Siegfried Bolle, Pfarrer in Lengenfeld/Stein wirkt seit 1. August als Kooperator in den Pfarreien Effelder, Lengenfeld und Struth mit Wohnsitz in Großbartloff.

P. Justine Paul CST, bisher in Aushilfstätigkeit als Kooperator in den Pfarreien Effelder, Lengenfeld und Struth, wechselt zum 15. September als Kooperator in die Pfarrei Jena.

Dominik Trost, Pfarrer in Struth und Pfarradministrator von Effelder hat zum 1. August zusätzlich die Aufgaben eines Pfarradministrators für Lengenfeld übernommen.

Thomas Gehlfuß, bisher Diözesanjugendpfarrer in Erfurt, hat zum 1. August die Pfarrstelle in Ershausen angetreten und wirkt als Pfarradministrator von Rüstungen mit Wohnsitz zunächst in Rüstungen.

Pfarrer Rudolf Knopp, bisher Pfarrer in Rüstungen, ist zum 1. August als Pfarrer in Sömmerda berufen worden.

Pfarrer Lothar Jagemann, bisher Pfarrer in Ershausen, hat zum 1. August den Ruhestand angetreten und seinen Wohnsitz in Martinfeld gewählt.

Guido Funke, Kaplan in Jena, wird zum 15. September als Kaplan in Worbis berufen mit Wohnsitz zunächst in Breitenworbis.

Johannes Kienemund, bisher Kaplan in Worbis, wird ab dem 15. September nun zur Hälfte seiner Zeit als Kaplan in Sömmerda eingesetzt, die andere Hälfte ist er zur Promotion freigestellt. Seinen Wohnsitz wird er in Erfurt-Gispersleben aufschlagen.

Franz-Xaver Stubenitzky, bisher Pfarrer in Steinbach, ist am 1. August in den Ruhestand gegangen, bleibt aber in Steinbach.

Andreas Kruse, Pfarradministrator in Siemerode, wirkt nun als Pfarradministrator in Siemerode und Steinbach.

Steffen Riechelmann, gebürtig aus Breitenworbis und lange Zeit Pfarrer in Effelder, heute Dompfarrer zu Nordhausen, übernimmt seit dem 1. August zusätzlich die Aufgaben eines Pfarradministrators in Sondershausen.

Bernhard Wehner, viele Jahre Pfarrer in St. Maria Magdalena in Leinefelde und zuletzt Pfarrer in Eisenach, geht zum 1. Dezember in den Ruhestand und hat als Wohnsitz Herleshausen im Bistum Fulda gewählt.



Gemeindereferenten

Liane Althaus, bisher Gemeindereferentin in Ershausen und St. Gerhard Heiligenstadt hat zum 1. August diese Tätigkeit in Effelder, Lengenfeld/Stein und Struth aufgenommen.

Veronika Eichner, bisher Gemeindereferentin in Geismar und Lengenfeld/Stein, konzentriert sich seit dem 1. August voll auf diese Aufgabe in Geismar.

Edeltraut Blum, Gemeindereferentin in Worbis und Klinikseelsorgerin in Reifenstein ist seit 1. August zusätzlich auch Klinikseelsorgerin im Haus St. Elisabeth Worbis.

Johanna Hahn, bisher Gemeindereferentin im Bistum Magdeburg, ist zum 1. August ins Eichsfeld gewechselt und wirkt nun als Gemeindereferentin in Siemerode und Steinbach.

Christine Hartleib, Studierende im Fernstudiengang Angewandte Theologie wirkt seit 1. August zusätzlich als Sozialpädagogin im Projekt „Pastoral an Andersorten“ in Leinefelde.

Sylvia Hermann, Gemeindereferentin in Küllstedt, hat zum 31. Juli diesen Dienst beendet.

Eva-Maria Motz, Gemeindereferentin in Arenshausen, hat ihren Dienst zum 31. Juli beendet.

Susann Nürnberg, pastorale Mitarbeiterin in Worbis, verkürzt zeitlich ihren Dienst in dieser Aufgabe.

Anja Reichmann, bisher Gemeindereferentin in Worbis, ist zum 1. August nach Niederorschel gewechselt.

Thomas Rhode, bisher Gemeindeassistent in Niederorschel, ist zum 1. August als Gemeindereferent nach Arenshausen gewechselt.

Angela Schöneberg, bisher Gemeindeassistentin in Leinefelde, wirkt seit 1. August als Gemeindereferentin