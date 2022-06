Messe im Livestream: Festhochamt aus Birkungen weltweit zu sehen

Birkungen. Erstmals ist eine Messe aus Birkungen live übertragen worden - auf dem Youtube-Kanal des Bistums Erfurt. Am Montag startet der Festumzug mit dem Hammelwagen.

Die Kirmesfeierlichkeiten in Birkungen starteten am Freitag mit dem 1. Beer-Pong-Turnier und mit einem Skatturnier. DJ Kevin sorgte in der Festhalle Siechen für die musikalische Unterhaltung.

Am Samstag setzten sich die Feiergesellschaft mit dem Kirmesbaum gegen 19 Uhr in Richtung Kriegerdenkmal in Bewegung, um dort ein kurzes Gedenken abzuhalten. Anschließend geht es weiter zum Johannesplatz, wo der Kirmesbaum mit Manneskraft der Kirmesburschen aufgestellt wird. Schließlich wird im Siechen zum Abschluss zum Tanz mit der Band 4YOU eingeladen.

Am Sonntag starteten die Birkunger um 9.30 Uhr mit dem Festhochamt. Die Messe wurde von der Firma Hahn-Live erstmalig mit bewegten Bildern auf dem Youtube-Kanal des Bistums gezeigt. So konnten auch die Birkunger, die in diesem Jahr nicht an der Messe teilnehmen konnten, das Festhochamt verfolgen. Anschließend setzte sich die Prozession durch das Oberdorf in Bewegung. Am Nachmittag wurde zum Familiensonntag und der Zeltkirmes mit den Blechbuben eingeladen.

Am Montag startet nach dem Festhochamt (9 Uhr) der Festumzug mit Hammelwagen. Gegen 12.30 Uhr wird auf dem Kirchplatz der beste Wagen prämiert und zum Festprogramm auf der Bühne eingeladen. Um 20 Uhr geht es im Siechen mit DJ Dick & Durstig weiter. Mittwoch um 14 Uhr sind die Senioren der Gemeinde auf den Pfarrhof eingeladen.