Messe mit Krankensalbung am 3. März in Hundeshagen

Wenn Kranke und Ältere nicht mehr „zur Kirche“ kommen können, kommt „die Kirche“ gern zu ihnen: Ein Priester oder Kommunionhelfer besucht einmal monatlich kranke und alte Gemeindemitglieder und bringt ihnen die Heilige Kommunion. Das Bußsakrament und die Krankensalbung werden von den Priestern ebenso angeboten.

Mindestens einmal im Jahr, im Rahmen einer Heiligen Messe, können Menschen, die sich ernsthaft krank und gebrechlich fühlen, die Krankensalbung empfangen, erklärt der Hundeshagener Pfarrer Tobias Reinhold. „Eingeladen sind Menschen, die akut oder chronisch und die organisch oder psychisch krank sind. Angesprochen fühlen dürfen sich also Menschen, die zum Beispiel ein Krebsleiden haben, einen Herzinfarkt hatten, an einer Depression leiden oder sich einfach sehr krank fühlen.“ Der Pfarrer lädt herzlich zu dieser Messe mit Krankensalbung am Dienstag, 3. März, um 18 Uhr in die Hundeshagener Kirche ein.

Auch vor einer planbaren Operation könne der Krankensegen durch einen Seelsorger, ein Besuch der Heiligen Messe und der Empfang der Krankensalbung als stützend und stärkend erfahren werden. „Ist einer von euch krank? Dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich; sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten; wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben“ – so stehe es im Jakobusbrief im Neuen Testament.

„Das Sakrament der Krankensalbung ist ein Sakrament der Heilung und Stärkung, das die Lebenskräfte in uns wieder neu wecken kann. In der Verbindung mit Jesus Christus macht es wieder Freude, zu leben, die Aufgaben des Alltags anzupacken und die Augen für die Menschen um uns zu öffnen“, erläutert Tobias Reinhold.

Es gelte allgemein, die heilende Seelsorge in der Pastoral neu zu entdecken. Die Krankensalbung werde leider immer noch von vielen ausschließlich als „Letzte Ölung“ missverstanden und darum gemieden. „Zu Unrecht! Denn in diesem Sakrament begegnet der Kranke dem heilenden Jesus Christus, der aufrichtet und stärkt. Die Krankensalbung kann auch mehrmals im Leben empfangen werden.“ Aber natürlich gehörten auch das Sterben und der Tod zum Leben. Auch diese Phase des Lebens sei seelsorglich gestaltbar.