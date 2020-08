Klimaschutzmanager Stephan Gunkel überreicht in der Grundschule Gernrode an Lehrerin Barbara Großheim symbolisch die Möhrchenhefte.

Eichsfeld. 1200 kostenlose Exemplare gehen an Eichsfelder Grundschulen. Landkreis beteiligt sich erstmals an Finanzierung.

Mit dem Möhrchenheft durchs Jahr

Über ein sogenanntes Möhrchenheft dürfen sich wieder die Grundschüler im Landkreis Eichsfeld freuen. Sie erhalten es im kommenden Schuljahr 2020/2021. Bei dem Heft handelt es sich um ein Hausaufgabenheft, das zusätzlich auf kindgerechte Weise Kenntnisse zu Nachhaltigkeit, Umwelt und Klimaschutz vermitteln soll, berichtet Sandra Lorenz-Weinrich, Sachbearbeiterin bei der Kreisverwaltung.

Durch das neue Schuljahr begleite die Figur Kiki Karotte die Mädchen und Jungen. Klimaschutz stehe im Mittelpunkt. Damit das Ganze kindgerecht vermittelt wird, enthält das Hausaufgabenheft illustrierte Themenseiten. So haben die Schüler Gelegenheit, sich auszuprobieren, zu basteln, zu experimentieren und können auf diese Weise ihre Umwelt erkunden. „Damit dient das Heft als praktisches Arbeitsmittel, in das die Kinder ihre Hausaufgaben und alle wichtigen Informationen zum Unterricht eintragen können. Und es gibt zugleich Informationen und Tipps rund um das Thema Umwelt, Klimaschutz und Nachhaltigkeit“, erklärt Sandra Lorenz-Weinrich. Auf Umweltfreundlichkeit haben die Herausgeber auch selbst geachtet: Gedruckt wurde das Heft mit Naturfarben auf Recyclingpapier.

2013 wurde das Möhrchenheft erstmals in Thüringen aufgelegt, seitdem steigt die Auflage. Damit ein umweltgerechtes Verhalten für alle möglich ist, wird das Heft dank der Förderung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und Naturschutz sowie durch unterstützende Kommunen kostenfrei an die beteiligten Schulen ausgegeben. „So erreicht das Heft auch Haushalte, in denen Nachhaltigkeit sonst keine so große Bedeutung hat“, heißt es aus dem Landratsamt.

Erstmals beteiligt sich in diesem Jahr der Landkreis Eichsfeld an der Finanzierung des Hausaufgabenheftes, für das die Eichsfelder Grundschulen einen Bedarf von mehr als 1200 Exemplaren angemeldet haben. Die Hefte wurden in der letzten Schulwoche durch den Postdienst des Landkreises ausgeliefert, so Sandra Lorenz-Weinrich. Eine symbolische Übergabe erfolgte im Juli durch Klimaschutzmanager Stephan Gunkel in der Grundschule Gernrode. Lehrerin Barbara Großheim freute sich, die Hefte stellvertretend in Empfang nehmen zu dürfen. Dass Gernrode ausgewählt wurde, hat einen guten Grund: Erstmals führte man dort im vergangenen Jahr einen Umwelttag durch, wobei sich die Schüler ganz aktiv mit Projekten rund um den Klima-, Umwelt- und Ressourcenschutz befassten.

Die Förderung von Bildungsprojekten im Bereich Klima- und Umweltschutz, sagt Klimaschutzmanager Stephan Gunkel, sei eine der wichtigen Maßnahmen im Klimaschutzkonzept des Landkreises Eichsfeld und stehe entsprechend auch im Einklang mit dem Klimaschutzleitbild. Bildung sei der zentrale Schlüsselfaktor für lokale wie globale künftige Gestaltungsprozesse. Ziel sei es, Menschen durch die Stärkung ihrer Kompetenzen zu befähigen, sich bewusst bei der Gestaltung einer umweltfreundlichen Zukunft einzubringen. Gunkel erhofft sich für das Schuljahr 2021/2022 dann eine noch stärkere Beteiligung der Eichsfelder Grundschulen. Die Arbeiten dazu sollen bereits im Herbst dieses Jahres starten. Dann wird der Themenschwerpunkt auf der Artenvielfalt liegen.