Mutmacher und Hilfsangebote

Frauen, die misshandelt, verprügelt und erniedrigt werden – sie gibt es auch im Eichsfeld. Gewalt hat viele Gesichter, und für viele Betroffene ist es schwer, sich aus der Spirale zu befreien. Die Mitarbeiterinnen der Frauenschutzwohnung, die sich in Trägerschaft des Deutschen Roten Kreuzes befindet, helfen, sie hören zu, suchen gemeinsam mit den Frauen nach einem Weg.

Gestern wurde im ganzen Land an die Opfer erinnert. In Leinefelde luden die Sozialarbeiterinnen zu einer Lesung mit der Schriftstellerin Cornelia Koepsell ein, die ihr Buch „Lauf weg, wenn du kannst“ vorstellte. Der Roman erzählt von einer jungen Frau, die sich nach dem Unfalltod ihrer Eltern Hals über Kopf in einen Mann verliebt. Doch das Glück währt nicht lange. Er entpuppt sich als Schläger, bringt sie dazu, eine alte Frau zu überfallen. Eva landet im Gefängnis und versucht danach, sich in einen bürgerlichen Alltag zurückzukämpfen. Doch dann taucht er wieder auf, stalkt sie und versucht alles, um das neue Leben zu zerstören.

Cornelia Koepsell liest und die Frauen hören zu, manch eine kann Parallelen zu dem eigenen Leben ziehen. Die Autorin selbst hat früher einmal Gewalt erlebt und kennt aus Gesprächen viele Schicksale. Mit ihrem Buch will sie nun anderen Mut machen, zeigen, dass man sich wehren kann, nicht in der Opferrolle verharren muss.

„Aber die Frauen müssen auch Hilfe annehmen können, eine Hemmschwelle überschreiten“, sagt die Sozialarbeiterin, die einmal mehr vor den Zuhörerinnen die Hilfsangebote erneuert.