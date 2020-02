Der Karnvalsumzug in Heiligenstadt wurde in diesem Jahr abgesagt. (Archivfoto)

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nach Heiligenstadt sagt auch Niederorschel den heutigen Umzug ab

In Niederorschel, wo für heute ein Festumzug zum 40. Geburtstag des Carnevalclubs ansteht, hat es am Sonntagvormittag eine Krisensitzung gegeben. Man habe sich schweren Herzens dafür entschieden, den Umzug ebenfalls abzusagen. In Heiligenstadt war diese Entscheidun bereits am Samstagabend gefallen. „Die Sicherheit der Teilnehmer geht vor“, teilt der NCC mit. Man bemühe sich, ihn zu gegebener Zeit nachzuholen.

Heiligenstadts Bürgermeister Thomas Spielmann stellt sich voll hinter die Entscheidung des Heiligenstädter Carnevalsvereins (HCV), den großen Umzug, zu dem jährlich tausende Besucher kommen, aus Sicherheitsgründen abzusagen. Diese Eilentscheidung sei am Samstagabend nur wenige Minuten vor der Prunksitzung gefallen. „Sie ging mit 6 zu 5 Stimmen denkbar knapp aus“, sagt er. Aber gerade weil es die Bedenken gibt, gelte „Safety first“.

Zumal man zwei verschiedene Wetter-Apps mit unterschiedlichen Vorhersagen verfolgt habe. „Es war die richtige Entscheidung“, sagt Spielmann. „Das Wetter ist einfach zu unsicher.“ Hätte man sich für den Umzug entschieden, hätte er diese Entscheidung auch mit getragen. „Aber es ist besser so.“ Und: Nach den vergangenen Jahren und den Wetterkapriolen am Faschingssonntag müsste man im kommenden Jahr statistisch gesehen bestes Wetter bekommen.

In Heiligenstadt hatte man noch Samstagabend und frühen Sonntagmorgen die sozialen Netzwerke genutzt, um so viele Menschen wie möglich von der Entscheidung in Kenntnis zu setzen. Der Spaß soll aber am Sonntag trotzdem nicht zu kurz kommen.

Der Umzug sollte eigentlich um 14 Uhr beginnen. Zu dieser Uhrzeit öffnet nun die Stadthalle zum großen Faschingsspaß. Die Besucher, die Heiligenstädter und natürlich die Vereine und Gruppen, die im Umzug mitlaufen wollten, sind herzlich zur Feier willkommen. Der Eintritt sei frei, heißt es aus dem Verein.

Auch im südeichsfeldischen Diedorf fiel am Sonntagvormittag die Entscheidung, auf den dortigen Umzug zu verzichten.„Wir machen das Beste draus und treffen uns alle um 14 Uhr im Sportlerheim am Sportplatz. Für das leibliche Wohl ist gesorgt“, hieß es vom Verein.