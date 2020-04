Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nachdenken über Hoffnung

Nichts von dem, was wir zum Osterfest gewohnt sind, wird stattfinden. Keine Ostereiersuche im Bärenpark Worbis, keine Osternächte in den Kirchen zum höchsten kirchlichen Fest. Die Festplätze bleiben leer. Keine Osterfeuer, keine Geselligkeit und damit auch kein Zuverdienst für die Feuerwehren, mit dem sie zum Beispiel außer der Reihe der Jugendfeuerwehr einen Satz neuer Helme spendieren können.

Nichts wird dieses Jahr stattfinden? Nein. Einiges bleibt. Kinder können im eigenen Garten oder in der Wohnung ihre versteckten Ostereier suchen. Die Messen können per Internet mitgefeiert werden. In vielen Gemeinden stehen ab Sonntag die Flaschen mit dem Osterwasser zum Mitnehmen bereit, auch Kerzen, die an der Osterkerze der Kirche entzündet wurde. Gotteshäuser stehen offen für ein stilles Gebet.

Das Osterfest, an dem die Auferstehung des Herrn gefeiert wird, steht für die Hoffnung. Hoffnung einmal mehr darauf, dass die Krise bald überwunden ist. Aber viele Menschen haben auch die Hoffnung, dass wir nachdenken über das, was im Leben wirklich wichtig ist: Rücksichtnahme, Respekt, die Besinnung auf wirkliche Werte und neuen Zusammenhalt der Gesellschaft.

In diesem Sinne wünscht die Lokalredaktion Eichsfeld Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest.