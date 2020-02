Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Närrische Zeiten in Zwinge

In dem kleinen Südharzdorf Zwinge stehen die Zeichen momentan ganz auf Fasching. Und in diesem Jahr geht es in der fünften Jahreszeit dort auch noch etwas turbulenter zu, denn der Zwinger Carnevals-Club (ZCC), der 1979 ins Leben gerufen wurde, hatte seine erste Karnevalsveranstaltung im Jahr darauf. Ein Grund für die närrische Schar, dieses 40-jährige Jubiläum nun ausgiebig und gebührend zu feiern, beispielsweise mit dem am kommenden Sonnabend geplanten Jubiläumsfestumzug. Was bei dem geboten wird, das haben die Organisatoren allerdings noch nicht verraten. Dass die Zwinger den Schalk aber im Nacken haben, zeigt sich an der großen Zahl der Karnevalisten, mit denen das Dorf aufwarten kann. Aktuell zählt der ZCC 100 Mitglieder. Und mit Nachwuchssorgen hat man da auch nicht wirklich zu kämpfen. Schließlich gibt es laut Lars Baumgartl zahlreiche Nachwuchsmitglieder, die zum Beispiel in den vier Kindertanzgruppen engagiert sind. Die Jüngsten sind gerade einmal im Vorschulalter.

Sportliche Karnevalisten Das Jubiläum ist für die Narrenschar aber auch eine gute Gelegenheit, um noch einmal Rückschau zu halten. „Die Präsidenten seit 1980 waren Arnold Levin, Olaf Darmer und Andreas Wagner, die Zeremonienmeister seit damals Karl Heinz Walter, Gerald Bierwirth, Frank Reinhardt und Steffen Vogt“, sagt Lars Baumgartl, der aber auch einen Höhepunkt im Vereinsleben nicht unerwähnt lassen will: das Sportfest des ZCC mit befreundeten sowie örtlichen Vereinen. Das Jubiläumsprogramm Freitag, 14. Februar, 20.11 Uhr: Jubiläumsbüttenabend Samstag, 15. Februar, 14 Uhr: Großer Jubiläumsfestumzug ab dem „Bahnhof“ Samstag, 15. Februar, 18.11 Uhr: Büttenabend der „Freunde & Wegbegleiter“ Sonntag, 16. Februar, 15.11 Uhr: Kinderfasching