Narren erstürmen die Eichsfelder Rathäuser

Die Karnevalsmütze sitzt, das Konfetti ist griffbereit und der Narrhallamarsch läuft in Dauerschleife – die fünfte Jahreszeit ist seit gestern 11.11 Uhr eröffnet. Die Narren des Worbiser Carneval Club (WCC) stürmten pünktlich das Rentamt.

Bürgermeister Marko Grosa (CDU) versuchte seine Räumlichkeiten zu verteidigen. Doch von einer verschlossenen Tür ließen sich die Worbiser nicht abschrecken. Sie zückten eine Leiter, legten sie an, und mit Musik und Gesang ging es durch das Fenster ins Büro des Stadtchefs.

Nach der Übernahme von Schlüssel und Kasse zogen die etwa 20 Worbiser Narren ein. Dort machte der Vorsitzende Jürgen Worm direkt klare Ansagen, dass die Stadt Leinefelde-Worbis doch an vielen Stellen vom WCC lernen könne. Beispielsweise könne die Schatzmeisterin des Vereins sich der Finanzen der Stadt annehmen, denn dann wären die Kassen zur Narrenzeit nicht immer leer.

Auch dem Bauhof könnten die Narren beispringen und beim Laub auflesen helfen. Denn ihr Gemeinschaftsgefühl würden sie schließlich immer beim Frühjahrsputz beweisen, getreu dem Motto: „Seit bereit, immer bereit.“ Denn dieser aus DDR-Zeiten stammende Satz funktionierte auch am Montag noch.

Thomas Rehbein hält die Büttenrede

Die Büttenrede seitens der Stadt oblag in diesem Jahr nicht Marko Grosa, sondern Thomas Rehbein. Das kommentierte natürlich Jürgen Worm: „Wenn ihr nicht aufpasst, dann zetteln wir eine Revolte an. Seid dann nicht sauer, dann habt ihr unseren Thomas als Oberbürgermeister auf Dauer.“

Der begrüßte seinerseits die Narrenschar und wies direkt auf einige Probleme in der Wipperstadt hin: Baubeginn des Klosters, Scherben auf dem Spielplatz und das leidige Thema: der fehlende Saal. Auch die Baumaßnahmen und die zerrütteten Straßen spielten eine Rolle bei der Ansprache vom WCC-Präsidenten.

In Heiligenstadt machten sich die Narren erst in der Dämmerung auf den Weg. Um 17.11 Uhr ging es dem Rathaus und Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) an den Kragen. Dass die Göttinger Straße wegen der Baustelle brach liegt und es auch bald dem Wilhelm so gehen wird, war Hauptthema. In Arbeitshose und Helm wartete der Bürgermeister auf die Narren. Die hatten in der Göttinger Straße gegraben und schon dort den Schlüssel zur Stadt gefunden.

Dort fiel ihnen auch eine alte Flasche in die Hände, aus der dann wie aus Zauberhand Hera und Zeus emporstiegen. Weil die aber dem Karnevalisten gar nicht passten, kam eine moderne Flasche zum Einsatz. Nach ein bisschen Reiben erschienen dann die Prinzenpaare in einem Fenster neben dem Marktplatz und zogen zum Vereinsvorsitzenden Volker Lamprecht auf die Rathausstufen. Das 15. Prinzenpaar sind Melanie I. und Marcus I. aus Geisleden. Die beiden wurden vom Verein an ihrem Polterabend rekrutiert und versprachen, die Heiligenstädter Narren mit viel Liebe und Frohsinn zu führen. Das Kinderprinzenpaar wurde ebenfalls proklamiert. Das sind Mathäa I. aus Hohengandern und Toni I. aus Gerbershausen. Und was tun mit Hera und Zeus? Die wurden kurzerhand zum Motto erklärt, denn in dieser Session heißt es in Heiligenstadt: „Zeus feiert mit dem HCV, wir stürmen den Olymp. Helau!“