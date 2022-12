Nesselröder Kerzenmanufaktur hat Heavy Metal im Glas

In der Kerzenmanufaktur Candle Factory werden die Duftkerzen per Hand hergestellt. Zu den 28 Mitarbeitern gehört auch Kurdula Andag

Nesselröden. Unternehmer Denis Gödeke setzt auf Handarbeit und neue Ideen

Amaretto-Marzipan, Zimt-Orange, warme Rosinenschnecke – es duftet. Doch wer meint, in einer weihnachtlichen Backstube zu sein, irrt. Die Kerzenmanufaktur Candle Factory in Nesselröden bei Duderstadt hat ihre Tür geöffnet. 2006 gründete Dennis Gödeke das Unternehmen, 2017 baute er in der Nähe der alten Produktionsstätte eine neue. Dieses Jahr kam ein modernes Lager hinzu. Als selbstständiger Handelsvertreter war der Eichsfelder viel unterwegs und lernte den Besitzer einer Zwei-Mann-Manufaktur in Holland kennen. Der wollte seinen Betrieb aufgeben. Das Interesse war geweckt. Gödeke übernahm das Knowhow und zwei Dutzend Kunden mit dem Plan, Duftkerzen zu produzieren. Und los ging es mit den Eltern in der Doppelgarage.

„Wir sind ein reiner Handwerksbetrieb“, sagt der Chef und strahlt, als er durch die Halle geht. Mittlerweile gibt es 28 Mitarbeiter. „Von der Idee über das Schneiden der Dochte, das Gießen bis zum Bekleben der Gläser machen wir alles“, erzählt er und lässt nicht unerwähnt, dass rund eine Tonne Wachs am Tag verarbeitet wird.

Produktion liegt bei rund 3000 Stück am Tag

Morgens um 4 Uhr geht es mit dem Füllen der Kessel los, die auf Temperatur zu bringen sind. Dann kommen Farben und Düfte hinzu. Um 5.30 Uhr kann gegossen werden. Die Kerzenproduktion liegt bei rund 3000 Stück am Tag. Passend zur Jahreszeit und zum Kundenwunsch sind die Düfte gewählt. Jetzt gibt es beispielsweise Bratapfel oder Glühwein, White Christmas und Winterwald. Aber auch „Frische Wäsche“ oder „Weiße Rose-Pfirsich“ machen neugierig. „Wir arbeiten viel mit Weckgläsern und verschiedenen Größen“, sagt Gödeke während er den Blick durch die Halle schweifen lässt, in der Frauen gerade Kerzen gießen. Die gehen beispielsweise an Geschenkartikelläden, Drogerien oder in den Fachhandel. Die Kunden kommen aus Deutschland, Österreich, der Schweiz, Luxemburg und Dänemark. „Ab Januar sind Frankreich und Belgien neu dabei“, verrät der Unternehmer.

Immer auf der Suche nach neuen Ideen ist Manufakturchef Dennis Gödeke. Foto: Eckhard Jüngel

Die Düfte selbst kommen von drei festen Lieferanten. Verwendet werden Spezialöle. Und welches ist der Lieblingsduft des Chefs? „Apfelpunsch“, sagt er spontan.

Besonders viel zu tun gibt es in der Manufaktur im September, Oktober und November. Doch kreative Ideen sind immer gefragt, wie jetzt, wenn der Duft Zimt und Zucker heißt, Glühpunsch oder Ruhe und Gelassenheit. Letzteres brauchten auch Gödeke und seine Mitarbeiter während Corona. Die Zeit war schwierig, doch es gab gut zu tun. „Viele wollten zuhause eine Wohlfühloase“, weiß der Chef. Ob in Zeiten der Energiekrise der eine oder andere eine Kerze anzündet, statt den Schalter zu betätigen, weiß er derweil noch nicht. Dafür aber genau, dass Kerzen etwas mit Besinn- und Sinnlichkeit, Ruhe und dem Gefühl, durchatmen zu können, zu tun haben. Und so boomt auch der Onlinehandel, als Endverbraucher kann man nicht direkt bei Gödeke bestellen.

„Wir sind auf Expansionskurs“, sagt er auch mit Blick auf neue Linien. Gerade erst ist ein neues Muster gefertigt worden. Secret Candle heißt das Produkt, von dem der Manufakturbesitzer nur verrät, dass ein Geheimnis eingegossen ist. „Wir müssen uns immer etwas einfallen lassen, denn der Markt ist umkämpft“, erklärt der Mann, dem 2006 gesagt wurde, dass es nicht funktionieren wird, in Deutschland Kerzen per Hand zu gießen.

Also setzt Gödeke auf Besonderes und Individuelles. Da wünschte sich ein Kunde den Duft der Elbphilharmonie, ein anderer ein Friedenslicht für die Ukraine. Karls Erdbeerhöfe hatten eine Idee, ein Whiskyproduzent wollte etwas für den Adventskalender. Und auch Metaller haben so ihre eigenen Vorlieben, wie die vom Wacken Open Air. Die können nun den Zirbe-Duft genießen. Und welche ungewöhnlichen Düfte gibt es? „Cannabis oder Moor“, sagt Dennis Gödeke mit einem Augenzwinkern. Der Barbecue-Duft war nicht sein Ding, anfreunden konnte sich der Chef da eher mit dem nach Leder in einem Neuwagen. „Manchmal stößt man an seine Grenzen“, meint er und lacht.

Auch für die Wackenfans gibt es eine Kerze, sie verströmt den Duft von Zirbe. Foto: Eckhard Jüngel

Weniger zum Lachen ist ihm, wenn er an Beschaffungsprobleme, Containerkosten oder die Glasproduktion denkt. Einfacher ist es da mit den Farbgebungen der Kerzen, die es in verschiedensten Variationen gibt. „Nachhaltigkeit ist uns wichtig. 98 Prozent der Kunststoffe haben wir abgeschafft und produzieren den Großteil unseres Stroms selbst“, sagt der Nesselröder.