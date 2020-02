Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Neue Bräuche für dass Eichsfeld

Die letzten Stunden der fünften Jahreszeit brechen an. Einige von den Eichsfelder Karnevalisten werden schon heute etwas kürzer treten. Wussten Sie, dass der heutige Tag in manchen Regionen der Erde, vor allem in katholischen Gebieten in Frankreich und den Südstaaten der USA, als Fetter Dienstag bezeichnet wird?

Für mich ist dies neu. Heißt das nun, dass wir wie am Fetten Donnerstag heute noch einmal so richtig schlemmen können, bevor um 0 Uhr die Fastenzeit beginnt? Natürlich, langen Sie heute noch einmal richtig zu, und ab morgen werden dann die fetten Speisen gemieden. Auch wenn der heutige Tag in unserer Region wohl nicht unter diesem Namen bekannt ist, schlemmen Sie einfach noch einmal nach Herzenslust, ohne ein schlechtes Gewissen zu bekommen.

Ein weiterer Brauch aus einer anderen Region wäre etwas für das Eichsfeld. Mit Klingeldienstag wurde der heutige Tag in der Stadt Beckum bis in die 1970er-Jahre bezeichnet. Ähnlich wie bei Halloween zogen Kinder durch die Straßen, klingelten an den Häusern und sangen das Heischelied „Giw me eene“. Als Dank erhielten die Kinder Mettwürste, Eier und Süßigkeiten. Junge Männer pflegen einen ähnlichen Brauch noch heute im westlichen Münsterland mit dem Namen „Eier und Mettwurst sammeln“. Ein Brauch, der auch bei uns Einzug halten könnte. Mettwürste in Form von Stracke oder Feldgieker sollten nach dem Fetten Donnerstag noch genügend in den Wurstkammern hängen, denn immerhin ist Karnevalszeit im Eichsfeld auch Hausschlachtezeit.