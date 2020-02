In Heiligenstadt gibt es am Sonntag wieder den großen Faschingsumzug des HCV.

Heiligenstadt. Umfangreiche Sicherheits- und Sperrmaßnahmen gelten am Sonntag in der Kreisstadt

Neue Route für Karnevalsumzug in Heiligenstadt

Der große traditionelle Karnevalsumzug in der Kreisstadt wird sich am kommenden Sonntag um 14 Uhr durch die Innenstadt in Bewegung setzen. Das Ereignis, zu dem wieder Tausende Zaungäste erwartet werden, macht umfangreiche Sperrmaßnahmen notwendig, heißt es aus der Stadtverwaltung Heiligenstadt

Von 12 bis 17 Uhr sei am Sonntag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Die Aufstellung der Wagen und Fußgruppen erfolgt wie jedes Jahr in der Schlachthofstraße ab 12 Uhr. Wegen der großen Baumaßnahme in der Wilhelmstraße kommt es aber zu einer veränderten Route. In diesem Jahr ist folgender Ablauf geplant: Der Zug bewegt sich von der Schlachthofstraße in die Göttinger Straße. Dann geht es in die Lindenallee (Schulseite), weiter durch Obere Altstadt, Heimenstein und Hampelsgasse. Dann biegt der Zug in die Wilhelmstraße ein. Am Rathaus biegt er zum Marktplatz ab und zieht über die Aegidienstraße bis Höhe Stadthalle. Dort ist die Auflösung des Umzugs gegen 15.30 Uhr. Zu dem Faschingsumzug haben sich zahlreiche Garden, städtische Vereine und Karnevalisten aus der ganzen Region angemeldet. Nach dem Umzug geht es in der Stadthalle mit einer Faschingsfeier weiter.

Diese genannten Bereiche der Innenstadt sind während des Karnevalsumzuges für den Gesamtverkehr gesperrt. „Auf der Umzugsstrecke sind die ausgewiesenen Haltverbote ab 11 Uhr strikt einzuhalten. Ordnungswidrig abgestellte Fahrzeuge werden konsequent und kostenpflichtig abgeschleppt“, betont die Stadtverwaltung. Innerstädtisch können längere Wartezeiten an den Kreuzungen und Einmündungen durch den Umzug auftreten. Die Stadt bittet alle Fahrzeugführer und Besucher, die Sperr- und Sicherheitsmaßnahmen zu beachten und unbedingt einzuhalten, und wünscht allen Beteiligten, Akteuren wie Besuchern, viel Spaß. Rechtzeitiges Erscheinen sichere auch einen Parkplatz rund um die Innenstadt.