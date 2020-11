Mohammad Alshehab von der TWE Uder setzt Borde für den neuen Parkplatz in der Schmiedegasse in Uder.

Uder. Auf den Parkflächen an der umgebauten Schmiedegasse können auch Elektrofahrzeuge aufgeladen werden.

Neuer Parkplatz mit Ladesäulen in Uder

Mohammad Alshehab von der Firma TWE Uder setzt Borde für den neuen Parkplatz, der in der Schmiedegasse in Uder derzeit entsteht. Nach der Fertigstellung der Fläche werden zusätzlich elf Stellplätze zur Verfügung stehen: fünf für Kurzzeit- und sechs für Langzeitparker. Zudem werden zwei Ladestationen für Elektroautos installiert. Auch Grünanlagen sind in dem Bereich vorgesehen.