Neues Lernportal soll über Corona-Zeit hinaus gehen

„Eine Woche nach der Schulschließung, und es ist gespenstisch ruhig im Gebäude der Bergschule...“ Mit diesen Worten beginnt Schulseelsorger Markus Könen seine Gedanken zur Situation, nachzulesen auf der Website www.bergschule-heiligenstadt.de. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Das digitale Lernportal der Bergschule sei die schnelle und unbürokratische Antwort auf die ungewöhnliche Situation, ausgelöst durch die Corona-Krise, heißt es in einer Mitteilung. Dank engagierter Lehrkräfte und der Unterstützung von Systemadministrator Björn Funke sei vollbracht worden, innerhalb kürzester Zeit ein Lernportal über die Homepage der Schule zu schaffen, über das die Schüler im „Distance learning“ (Lernen aus der Distanz) in den nächsten Wochen unterrichtet werden könnten. Jeder Schüler und Lehrer wurde nach Angaben der Schule mit Username und Passwort ausgestattet und kann nun täglich Aufgaben erhalten und abgeben. Die Resonanz sei gut. „Ganz schön viel zu lernen“ – so ein Schüler der Klasse 7 –, und sicher spricht er damit aus, was andere auch denken, denn die Zugriffszahlen des neuen Portals sind deutlich gestiegen.

Das Portal ist vor einer Woche gestartet worden und soll als interner Bereich der Schulhomepage erhalten bleiben. Insgesamt empfinden viele Mitglieder der Schulgemeinschaft das Verfahren als gute Möglichkeit, sich mit den sowieso anstehenden Fragen der „digitalen Schule“ auseinanderzusetzen. Im Hintergrund laufen die Arbeiten an der Digitalisierung des Unterrichts weiter.

Die Corona-Epidemie führe den Entscheidern sinnfällig vor Augen, dass digitale Lernumgebungen keine Spielerei sind, sondern in Tagen wie diesen den entscheidenden Vorsprung und Mehrwert vor Kreide, Tafel und Klassenraum darstellten.

Zudem bieten die Elftklässler Hilfe an, Kontakt kann auch über die Homepage aufgenommen werden. Zum anderen kann man sich geistlich begleiten lassen. Über einen Link kann man Gebetsanliegen formulieren und vor allem auch sonntags um 10.30 Uhr im Livestream an den virtuellen Gottesdiensten der Aegidiengemeinde teilnehmen, via Youtube und Facebook.