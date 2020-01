In Niederoschel geht es in die 40. Session. Der Elferrat verspricht ein buntes Treiben.

Niederorscheler Narren feiern Jubiläumssaison

„Wir dürfen in diesem Jahr auf 40 Jahre NCV zurückblicken. Das ist ein guter Grund, etwas mehr Karneval zu feiern als in anderen Jahren“, sagt Tobias Birkefeld. „Jetzt stehen wir vor der ,heißen Phase’ der Jubiläumssaison.“

Los geht es am 7. Februar mit dem Jugendkarneval, bei dem viele Gäste aus umliegenden Orten erwartet werden. Die Jugend werde es sich nicht nehmen lassen, die Lindenhalle zum Beben zu bringen. Am 9. Februar werden alle Karnevalsvereine der Einheitsgemeinde Niederorschel die Senioren karnevalistisch unterhalten. Mit Kaffee und Kuchen und vielleicht einem Gläschen Sekt werde es garantiert ein sehr unterhaltsamer Nachmittag werden, meint Birkefeld. Der erste Büttenabend findet am 15. Februar statt. Bei dem wird das diesjährige„Jubiläumsprinzenpaar“ proklamiert, das bis dato geheim ist. Fast nahtlos schließt sich am 16. Februar der Kinderfasching mit Kinderprinzenpaar, ausgelassener Stimmung und viel Kamelle an. Die Frauen lassen es am Fetten Donnerstag, 20. Februar, ordentlich krachen. Der 2. Büttenabend am 22. Februar ist der Auftakt des eigentlichen Karnevalswochenendes und beginnt um 19.33 Uhr.

Seit einigen Jahren ist es zur guten Tradition geworden, dass auch das Hochamt am Karnevalssonntag „karnevalistisch-geistlich“ gestaltet wird. Die Anwesenheit des Prinzenpaares, des Elferrates sowie viele verkleidete Kinder machen nicht nur die Kirche bunt, sondern sorgen auch für einen schwungvollen Auftakt des Tages. Der absolute Höhepunkt wird dann am Nachmittag der große Jubiläumsumzug durch Niederorschel sein, bei dem unter Beteiligung vieler Gäste ein zünftiger Straßenkarneval gefeiert wird. Den Rosenmontag beginnt der Verein beim Frühstück im Rathaus. Im Anschluss besuchen die Narren die Seniorenheime des Ortes, den Kindergarten, die Schule und das Pfarramt. Beim Kostümball am Abend darf jeder seine Kreativität im Verkleiden unter Beweis stellen, wobei die schönsten Kostüme prämiert werden. Wer dafür noch keine Idee hat, darf sich an den vereinseigenen Kostümverleih wenden und wird dort garantiert fündig. Dieser ist immer dienstags von 18.30 bis 19.30 Uhr geöffnet und befindet sich in der Linkstraße 16 in Niederorschel.

Eintrittskarten für alle Veranstaltungen können telefonisch unter 0160/1122402 reserviert werden. Kartenvorverkauf ist am Sonntag, 2. Februar, und Freitag, 14. Februar, jeweils von 18 bis 19.30 Uhr im Lesecafé am Marktplatz 2 in Niederorschel.