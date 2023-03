Österliche Weidenwerkstatt im Untereichsfeld

Duderstadt. Auf Gut Herbigshagen bei Duderstadt dreht sich schon jetzt alles um Ostern. Nun gibt es ein Angebot für die Eichsfelder Natur- und Bastelfreunde.

Zur österlichen Weidenwerkstatt lädt das Naturerlebniszentrum Gut Herbigshagen am kommenden Dienstag, 21. März, in der Zeit von 14 bis 17 Uhr ein. Aus Weidenzweigen und Naturmaterialien lassen sich schöne Dinge für die Oster- und Frühlingszeit gestalten – ob ein Körbchen als Osternest, Dekorationen für die Fensterbank oder Gartenstecker für das Beet. Treffpunkt für Interessierte, die mitbasteln wollen, ist im Besucherservice des Natur-Erlebnishauses. Erwachsene zahlen 19 Euro, Kinder bis zwölf Jahre 16 Euro inklusive vier Euro Materialkosten, heißt es in der Ankündigung.

Anmeldungen und Informationen unter: Tel. 05527/914208 oder besucherservice@sielmann-stiftung.de