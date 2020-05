Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Online-Seminar zur Ersten Hilfe

In einer Notsituation des eignen Kindes hilflos zu sein, ist sicher einer der schlimmsten Momente, die man sich als Eltern vorstellen kann. Um vorbereitet zu sein, bietet die Deutsche Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) Leinefelde-Worbis den Kurs „Erste Hilfe am Säugling, Kleinkind und Kind“ an. Aufgrund der aktuellen Situation wird dieser als Webinar, also als Seminar online, am 4. Juni, 18 bis 21 Uhr, durchgeführt. Dazu ist lediglich ein Computer mit Lautsprecher nötig. Wenn eine Webcam und ein Mikrofon vorhanden sind, kann auch miteinander geredet werden. Sonst können Fragen geschrieben werden. Leiter Daniel Kahlert beantwortet sie direkt oder im Anschluss. Zu den Inhalten des Kurses zählen unter anderem Plötzlicher Kindstod, Bewusstlosigkeit, Herz-Lungen-Wiederbelebung, Pseudokrupp und Asthma, Verletzungen und Notfälle durch Fremdkörper.

