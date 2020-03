Ossenritter bekommen eigenes Quiz

Eine Idee, wie die aktuelle Situation überbrückt werden kann und die vor allem Kindern Spaß bieten soll, ist in Uder ausgebrütet worden. „Die Schulen und Kindergärten haben ja nun geschlossen“, sagt Bürgermeister Gerhard Martin (CDU). Er hat einen vagen Gedanken ausgebrütet – und dann haben sich kreative Köpfe etwas einfallen lassen: das „Ossenritter-Quiz“. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Jeanette Hampl aus Uder hatte sich gemeldet, dass es so etwas schon bei einem Straßenfest im Wohngebiet Am Töpperberg/Ochsenrasen gab. “Prima“, so Gerhard Martin. „Warum dann nicht für alle Kinder?“ Das Team nahm Jeanette Hampls Vorlage als Vorbild, fügte neue Fragen ein, veränderte hier und dort ein wenig. „An dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön an Jeanette Hampl für ihre tolle Unterstützung, an Dirk Hartlieb für die umfangreiche Bearbeitung sowie an Petra Stubenitzky und Andreas Uhlich für die ganz aktive Mitarbeit bei der Erstellung der Fragen.“

Am Sonntag, 29. März, 10 Uhr, geht es los: Auf der Website der Gemeinde Uder erscheint dann ein Fragebogen, der bis Ostersonntag ausgefüllt werden kann und bis 23.59 Uhr geschickt sein muss. Die Kinder können allein oder mit den Eltern auf Entdeckertour durch Uder gehen und sogar ein bisschen recherchieren. „Bitte denkt aber an das aktuelle Kontaktverbot, das gilt leider auch hierfür“, hebt Gerhard Martin den Finger. „Wenn wir alle diese schwierige Zeit überstanden haben, wenn Versammlungen und Veranstaltungen wieder erlaubt sind, wird es eine Dankeschön-Veranstaltung für alle ,Helden dieser Tage’ geben. Und dort werden auch die Gewinner ermittelt.“