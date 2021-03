Im vergangenen Jahr wurden im Eichsfeldmuseum in Heiligenstadt Räumlichkeiten virtuell hergerichtet, in denen das Thema Palmsonntagsprozession im Eichsfeld Platz fand.

Heiligenstadt. Idee: Figuren werden an sechs Standorten präsentiert. Konzept genehmigt

Palmsonntagsprozession in Heiligenstadt findet nicht statt

Die Palmsonntagsprozession wird es auch in diesem Jahr nicht geben, bestätigt Propst Hartmut Gremler. Sie hätte eigentlich am 28. März stattfinden sollen. „Die Infektionslage im Eichsfeld lässt es einfach nicht zu“, sagt Gremler. Und ob sie sich in den kommenden zwei Wochen enorm positiv entwickle, daran glaube er nicht.