Peter Orloff und sein Schwarzmeer-Kosaken-Chor geben ein Konzert anlässlich der 750-Jahr-Feier in Rüdigershagen. Es findet am 31. Mai in der Kirche statt.

Peter Orloff singt in Rüdigershagen

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus. In diesem Jahr begeht Rüdigershagen seine 750-Jahr-Feier. Und anlässlich dieses Ereignisses findet am Sonntag, 31. Mai, um 18 Uhr in der St. Petri-Kirche ein besonderes Konzert statt: Peter Orloff und sein berühmter Schwarzmeer-Kosaken-Chor kommen ins Eichsfeld. Peter Orloff, der einst als jüngster Sänger aller Kosakenchöre der Welt – damals übrigens gemeinsam mit Ivan Rebroff – im Schwarzmeer-Kosaken-Chor seine legendäre Karriere begründete, feiert inzwischen sein 60-jähriges Bühnen-Jubiläum.

Unter der Leitung von Peter Orloff konzertieren hochdekorierte ukrainische und russische Sänger der absoluten Weltklasse in herzlichem Einvernehmen - atemberaubende Tenöre, abgrundtiefe Bässe und als besonderes Highlight eine absolute Weltrarität: ein männlicher Sopran von der Kiewer Oper. Dem Ensemble gehören auch drei der weltbesten russischen Instrumental-Virtuosen an. „Dank seiner nahezu einzigartigen Besetzung ist der Schwarzmeer-Kosaken-Chor in der Lage, ein wirklich außergewöhnliches Programm aufzuführen“, teilt sein Management mit. Werke wie der „Gefangenenchor“, „Schwanensee“, „Leise flehen meine Lieder“ oder „Nessun Dorma“ gehören dazu. Herzstück des Konzerts seien natürlich die schönsten Kostbarkeiten aus dem reichen Schatz der russischen und ukrainischen Musikliteratur wie die berühmten „Abendglocken“ „Die zwölf Räuber“, „Ich bete an die Macht der Liebe“, „Stenka Rasin“, „Das einsame Glöckchen“, „Kalinka“ und - auf vielfachen Wunsch „Das Wolgalied“. Peter Orloff freue sich dabei ganz besonders auf ein Wiedersehen in Rüdigershagen mit den Menschen, die am 31. Mai die Gelegenheit haben werden, ihn mit seinem Elite-Ensemble, das als Königsklasse seines Genres gilt, live zu erleben. Er verspricht den Zuhörern schon heute einen unvergesslichen Abend.

Karten gibt es schon jetzt im Vorverkauf im Gemeindezentrum Rüdigershagen, in der Niederorscheler Heimatstube und bei Elektro-Wedekind in Hüpstedt.