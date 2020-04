Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Planung ist alles

Auch wenn es dieses Jahr ein etwas anderes Ostern wird, als wir es kennen, eines bleibt sicher beim Alten: Mit zwei Feiertagen angeschlossen an ein Wochenende, wird es in den Supermärkten wieder voll werden – so weit das in der aktuellen Lage eben geht. Dieses Phänomen begegnet uns immer an langen Wochenenden, denn auch wenn der Samstag noch die Möglichkeit der Besorgung bietet, will der Mensch sich ja versorgt wissen.

Nun ist es aber so, dass mitunter vor dem Geschäft gewartet werden muss, wenn schon zu viele Käufer drin sind. Also macht es doch total Sinn, vielleicht jetzt mal inne zu halten und zu planen. Was brauche ich alles für das Wochenende? Wann kaufe ich es am besten? Vielleicht geht man dieser Tage mehrmals einkaufen, einfach um die ganze Sache zu entzerren, schneller durch den Markt zu kommen und so auch die Ansteckungsgefahr am Coronavirus zu reduzieren.

Trotzdem wird es nicht ausbleiben, dass man vor einem leeren Regal steht, denn auch wenn die Hamsterkäufe weitgehend aufgehört haben, gibt es dennoch Artikel, die immer mal wieder vergriffen sind. Meine Jagd auf Hefe und Mehl ging kürzlich leer aus. Da muss man beim Osterkuchen backen eben originell werden. Bananenbrot kann ich zum Beispiel empfehlen. Diese Obstauslage habe ich bisher noch nicht leer gesehen. Und das wäre doch auch mal was anderes für dieses sowieso schon andere Osterfest. Und man muss es auch nicht mit so vielen Leuten teilen.