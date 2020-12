Polizei Heiligenstadt sucht mutmaßlichen Räuber

Der mutmaßliche Tankstellenräuber in Heiligenstadt wurde von einer Kamera aufgenommen.

Heiligenstadt. Der Verdächtige soll in Heiligenstadt zwei Tankstellen überfallen haben und wurde dabei gefilmt.

Nach rund zwei Wochen hofft die Polizei im Eichsfeld mit einer Bildfahndung nach einem mutmaßlichen Tankenstellenräuber auf Hinweise.

Der Verdächtige wurde gefilmt, als er am Donnerstag, 19. November, kurz vor 1 Uhr eine Heiligenstädter Tankstelle in der Flinsberger Straße überfallen haben soll. Der Mann habe von der Mitarbeiterin, unter Vorhalt eines pistolenähnlichen Gegenstandes, Bargeld verlangt. Anschließend sei mit der Beute aus Bargeld, mehreren Packungen Tabak und Getränkedosen geflüchtet. Ermittlungen ergaben, dass der Unbekannte zuvor offenbar mit einem Überfall auf eine Tankstelle in der Carl-Zeiss-Straße gescheitert war. Der Verdächtige soll etwa 20 Jahre alt , schlank und etwa 1,60 Meter groß gewesen sein.

Hinweise an die Polizei unter Telefon: 03631/960.