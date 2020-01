Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Polizisten kontrollieren 15-Jährigen und finden weißes Pulver

Polizisten kontrollierten am Dienstagabend, in der Goethestraße in Leinefelde einen 15-Jährigen auf einem E-Scooter. Wie die Polizei berichtete, entdeckten die Beamten bei einer Kontrolle eine kleine Tüte in der sich weißes Pulver befand.

Die Tüte wurde sicher gestellt und eine Anzeige gegen den Jugendlichen erstattet. Er wurde an die Mutter übergeben.

