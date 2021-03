Eichsfeld. Amtsgericht Heiligenstadt urteilt in zwei Prämiensparvertrags-kündigungen zugunsten der Sparer

Prämiensparverträge: Eichsfelder Kreissparkasse geht in Revision

Das Amtsgericht Heiligenstadt hat jetzt in zwei Urteilen zum Thema „Vorzeitige Kündigung von Prämiensparverträgen“ gegen die Kreissparkasse Eichsfeld und für die Sparer entschieden. Diese Kündigung sei nicht rechtskräftig. Die Kreissparkasse Eichsfeld aber werde in Revision gehen, kündigt Vorstandsvorsitzender Hubert Riese gegenüber unserer Zeitung an. Die nächste Instanz wäre das Landgericht Mühlhausen.