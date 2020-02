Premieren, Wahrheiten und „Geimelkinder“ beim Karneval in Gernrode

Nach dem Generationswechsel stand in Gernrode am Samstagabend erstmals ein Büttenabend an, der nicht vom langjährigen Präsidenten Rolf Berend, sondern von den Elferratsmitgliedern Johannes Beckmann und Johannes Kesting moderiert wurde. Die Prinzengarde stand Spalier, als der Elferrat einmarschierte und seine Plätze auf der Bühne einnahm. Nach dem Gardepräsentiermarsch hatte die Minigarde ihren Auftritt. Der Tanz der Steppkes war eine absolute Neuheit, denn es waren Sechs-und Siebenjährige, die in Gardeuniform zu Liedern aus den 90er-Jahren tanzten. Die kleinen Narren boten eine perfekte Chorographie und dürften die einzigen Erstklässler im Eichsfeld sein, die einen reinen Gardetanz präsentieren.

Larissa Münch, die erste Büttenrednerin des Abends, zeigte den Erwachsenen bei ihrem Vortrag, wo der Hammer hängt. Sie nahm sich den behäbigen Elferrat vor und meinte, dass ihr fast der Kragen platze, wenn sie die eingefahrenen Rituale anschaue. „Wir Kinder wollen eine eigene Kinderprunksitzung“, so ihre Forderung. Die Aufmachung sei zu fad und die Deko müsse bunter und lustiger sein. „Schaut euch doch den Elferrat an. Den Herren muss man ja bald auf ihre Stühle helfen“, sagte sie und meinte: „Wir sind die Besten weit und breit, sind das Produkt der Geimelkinderarbeit.“ Mit Kindern ging es weiter. Die beiden Geimelkinder Malea und Julius Berend glänzten bei ihrem Hit „Geimelkind“. Die Knirpse machten so viel Stimmung, dass die Narren auf ihren Plätzen mitmachten und im Takt in die Hände klatschten. Anschließend präsentierte Tanzmariechen Madlen Große einen fehlerfreien Beitrag, bei dem sie präsentierte, wie man aus einem Überschlag in den Spagat geht. Jana Lehmann und Tim Diegmann lästerten als erfahrenes Ehepaar Emma und Otto über Launen und schlechte Gewohnheiten. Otto verriet auch, dass er Emma nur geheiratet habe, weil es zu der Zeit, als er sie kennengelernt hatte, noch keine Fertiggerichte gab. Der Vortrag der beiden Schüler war ein Paradebeispiel für anspruchsvolle Comedy.

Gefahren bei Nacht

Unter dem Motto „Meilensteine der Musik“ betrat die „Next Generation“ die Bühne. Mit Showtänzen zu Titeln wie „Backstreet´s back“ und „Pokerface“ ernteten die mehr als dreißig kleinen Tänzerinnen und Tänzer viel Applaus. Als mobile Straßenlaterne trat Christiane Fütterer in Erscheinung. Sie hatte sich das altehrwürdige Teil zugelegt, weil sie unbedingt Licht ins Dunkel des Ortes bringen wollte. „Ist es in Gernrode gegen 23 Uhr doch überall Stockrabennacht“, gab sie zu bedenken. In Gernröder Mundart erzählte sie davon, dass es ungewöhnlich gefährlich sei, sich im Ort zu bewegen, weil es nicht nur dunkel sei, sondern auch überall Gefahren lauerten. Auch der Bürgermeister bekam sein Fett weg, „der zu oft nicht dort ist, wo es wirklich brennt“. Mit dem Jungeltanz machten das Teenieballett anschließend von sich reden. Die jungen Damen boten dabei genauso eine hervorragende Leistung wie anschließend die kleine Garde mit Tänzen zu Musik der 90er-Jahre. Der singende Bauer Armin Siebert aus Beinrode bestach mit einem satirischen Rückblick. Der Frisör Rigobert Seeboth, ein Kinoabend mit der Geimel-Comedy und der Mottoelferrat mit Thementänzen waren weitere Programmpunkte des jungen Büttenabends in Gernrode.