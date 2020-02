Der Radlader kippte in Bischofferode zur Seite, der Fahrer kam mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Bischofferode. Ein Radlader ist in Bischofferode umgekippt. Der verletzte Fahrer des Baggers kam mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus.

Radlader-Fahrer bei Unfall in Bischofferode verletzt

Bei Schachtarbeiten mit einem Radlader auf einem Grundstück an der Straße Heiligenhöfe in Bischofferode ist am Montagmittag gegen 12 Uhr der 41-jährige Fahrer verletzt worden.

Der Radlader kippte auf unbefestigtem Boden zur Seite, wie die Polizei in ihrem Bericht mitteilt. Dabei wurde der Mann aus dem Fahrerhaus geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber brachte den Fahrer in ein Krankenhaus fliegen. Seine Verletzungen sind nach vorläufigem Kenntnisstand, aber nicht lebensgefährlich, wie die Polizei anfügt. Das Amt für Arbeitsschutz habe die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen.