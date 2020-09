Radurlaub daheim: Stadt, Burg, Fluss

Am höchsten Punkt der Tour angekommen, hat man den besten Blick auf die Burg Hanstein. Von jetzt an geht es kaum noch bergauf.

Heiligenstadt. Die Burgruine Hanstein ist der Höhepunkt der Tour im doppelten Sinne. Die heutige Radstrecke verbindet zwei Kurstädte in Thüringen und Hessen und eröffnet Blicke in das Werratal.

Von Kurstadt zu Kurstadt geht die Reise auf dem Rad. Das Auto am Heiligenstädter Bahnhof abgeschlossen und die Räder gesattelt, führt die Tour entlang der Leine über die Burg Hanstein, die Werra begleitend bis nach Bad Sooden-Allendorf. Bis auf kurze Abschnitte auf der Straße fährt es sich auf der knapp 40 Kilometer langen Tour entspannt auf Radwegen neben Feldern, Hainen und Wäldern. Auch wenn das Fahrrad nicht über elektrische Verstärkung verfügt, ist sie für jeden mit ein bisschen Ausdauer locker zu stemmen.

Die erste Etappe durch das Industriegebiet in Heiligenstadt trifft am Ortsausgang auf den Leine-Heide-Radweg. Der ein oder andere Graureiher grüßt da vom Feld und spätestens bei Uder gibt es genug Sitzgelegenheiten für eine erste Rast. Im Ort lädt der Leinepark zum Verweilen ein. Dort gibt es einen Spielplatz und Schutzhütten. An heißen Tagen kann man sich auch in der Leine, die dort sehr flach fließt, erfrischen.

Interaktive Karte der Strecke:

Weiter führt der Weg durch Schönau bis nach Hessenau. Dort geht es über die Landesstraße Richtung Birkenfelde. Da fehlt der Radweg den Hügel hinauf. Nach 1,7 Kilometern, die in die Beine gehen, geht ein geteerter Weg, noch bevor man den Ort erreicht, nach rechts ab. Jetzt wird es einen Moment steil. Doch schon bald ebnet sich der Weg und nach einem weiteren Kilometer biegt man wieder rechts in eine Allee voller Obstbäume ab. Auch hier heißt es wieder: Herunterschalten und Durchhalten.

In der Nähe von Rumerode angekommen, bieten sich ferne Blicke über die Landschaft und schon bald die erste Fernansicht der Burg Hanstein am Horizont. Unter zwei Kastanien lässt es sich an einer schmucken Waldschänke gut Rast machen und den Blick schweifen lassen. Dann geht es bergab. Die Bremsen fest im Griff rollt man gut zwei Kilometer mit Linksabbiegung entspannt zum Oberstein.

Eckdaten zur Tour

Start ist der Bahnhof in Heilbad Heiligenstadt.

Ziel ist der Bahnhof Bad Sooden-Allendorf.

Länge: rund 40 Kilometer

Höhenunterschied: 266 Meter

Schwierigkeitsgrad: mittel, für Trainierte locker zu meistern

Anbindung: Mit dem Auto ab Leinefelde oder Mühlhausen nach Heiligenstadt, auch über die A 38 Abfahrt Heiligenstadt geht es zum Bahnhof, natürlich auch per Zug. Dort gibt es auch direkt Parkmöglichkeiten für das Auto. Von Bad Sooden-Allendorf mit dem Zug zurück zum Startort, Umstieg in Eichenberg.

Orte an der Strecke: Heiligenstadt, Uder, Schönau, Hessenau, Birkenfelde, Rumerode, Bornhagen, Rimbach, Werleshausen, Lindewerra, Wahlhausen, Bad Sooden-AllendorfSehenswertes an der Strecke: Leinepark Uder, Burg Hanstein, Rimbacher Teich am Hansteiner Burgfrieden, eventuell Hansteiner Friedhof, Werraschleife Lindewerra, Dorfkirche Wahlhausen mit einzigartigem Tonnengewölbe, Innenstadt Allendorf, Alte Werrabrücke, Gradierwerk, Kurpark im Stadtteil Bad Sooden

Einkehrmöglichkeiten: Eisdiele Uder, Lahmer Frosch, Klausenhof Bornhagen, Dorfkrug Lindewerra, zahlreiche Einkehrmöglichkeiten in Bad Sooden-Allendorf, im Stadtteil Bad Sooden gibt es nahe des Kurparks einen Irish Pub.

Für Kinder ist die Tour nicht unbedingt geeignet, da Anstiege zu bewältigen sind und ein guter Teil über Straßen verläuft.

Wer die Tour variieren möchte, kann zwischen Rumerode und Oberstein über eine kleine Allee den Hansteiner Friedhof besuchen oder nach Birkenfelde hineinfahren und den Aufstieg zur Hennefeste wagen. An der Burg Hanstein gibt es die Möglichkeit, einen Abstecher zum Ministerblick und zur Teufelskanzel zu machen. Wer in Bad Sooden-Allendorf noch kann, darf noch zum Schloss Rothestein fahren oder in Richtung Witzenhausen zur Jugendburg Ludwigstein.

Zu der Vielzahl der herrlichen Fachwerkbauten in Bad Sooden-Allendorf gehört auch das Rathaus am Marktplatz in Allendorf, Amtssitz des Bürgermeisters und der Stadtverwaltung. Foto: Johanna Braun

Die Landesstraße verlässt man wieder und fährt auf einem geteerten Wirtschaftsweg, der bei zwei Pappeln endet. Auf der Straße geht es weiter nach Bornhagen. Donnerstags bis sonntags bietet der Klausenhof im Schatten des Hansteins warmes Essen und ritterliche Stimmung. Nun steht das steilste Stück der Tour an. Ein Besuch der Burg lohnt sich. Sie wird vom Heimatverein Hanstein/Bornhagen seit Jahren gepflegt und instand gehalten. Auch deshalb hat sich die Burg den Ruf einer der schönsten Burgruinen Mitteldeutschlands verdient. Den wohl besten Blick auf die Burgruine hat man allerdings ein Stück weiter. Richtung Teufelskanzel rechter Hand gibt es eine Holzbank, von der Touristen Erinnerungsfotos knipsen.

Durch Rimbach geht es weiter. Die schmale, selten befahrene Straße endet in dem Weg, der früher einmal zur Grenzanlage zwischen den beiden deutschen Staaten gehörte: Dem Kolonnenweg, der für Radfahrer eine echte Konzentrationsprobe ist. Bleibt man mit dem Rad nicht auf dem Rasen, wird man ordentlich durchgeschüttelt. Noch einmal Pause lohnt sich am Rimbacher Dorfteich. Nach einem weiteren Stück Kolonnenweg lässt man das Eichsfeld erst einmal hinter sich.

Wieder auf der Straße geht es gut 1,5 Kilometer entspannt zur Kreuzung Richtung Werleshausen. Der Ort besticht durch schmucke Fachwerkhäuser und den ersten Blick auf die Werra, die den Radfahrer nun bis zum Ende der Tour begleiten wird. Folgt man ab jetzt der Beschilderung Herkules-Wartburg-Radweg, kann man sich gar nicht mehr verfahren.

Dieser führt entlang der Werraschleife unterhalb der sagenumwobenen Teufelskanzel bis ins malerische Lindewerra mit weiteren Einkehrmöglichkeiten und weiter nach Wahlhausen. Von dort aus ist es nur ein Katzensprung nach Bad Sooden-Allendorf. Beide Stadtteile, Sooden wie Allendorf, sind auf ihre eigene Art und Weise sehenswert und verzaubern vor allem Fachwerkliebhaber. Das Gradierwerk bietet die ideale Möglichkeit durchzuatmen am Ende dieser Tour.