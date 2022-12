Räuchern mit einheimischen Kräutern in Dingelstädt

Dingelstädt. Familienzentrum Kerbscher Berg bietet einen neuen Kurs an.

Die Urgroßeltern haben Ställe und Häuser mittels Kräuterverräucherung gereinigt. Was sollte das bezwecken, und warum wird das Räuchern wieder modern? In dem Kurs „Räuchern mit heimischen Kräutern – Das alte Ritual kennenlernen“ wird erläutert, was räuchern ist und was es bewirken kann. Mit den Teilnehmern wird eine Räuchermischung hergestellt und deren Wirkungsweise erklärt. Zu dem Kurs lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg am Dienstag, 13. Dezember, von 19.30 bis 21.30 Uhr ein. Die Leitung haben die Heil- und Kräuterpädagogin Martina Busse und Melanie Klocke, ayurvedische Gesundheitsberaterin. Teilnehmerbeitrag: 22,50 Euro. Anmeldung unter Telefon: 0172 1847573.