„Könnte heulen vor Wut“: Ramelow unterstützt Protest gegen Norma-Schließung in Heiligenstadt

Rund 450 Beschäftigte und Mitglieder der IG Metall haben am Donnerstag am Heiligenstädter Bahnhofsvorplatz gegen die Schließung des Standortes Gerbershausen der Norma Germany protestiert. Einer der Redner war Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der die aktuelle Situation mit der Schließung des Kaliwerkes Bischofferode verglich.

Rund 450 Menschen protestierten Donnerstagmittag auf dem Bahnhofsvorplatz von Heiligenstadt im Eichsfeld gegen die angekündigte Schließung des Norma-Germany-Standortes in Gerbershausen. Allein 250 von ihnen kamen mit Bussen aus Maintal in Hessen, einem weiteren Norma-Standort, um mit den Eichsfelder zu demonstrieren. Bevor die Kundgebung begann fuhr ein Autokorso von 65 Fahrzeugen und 6 Reisebussen durch das Eichsfeld. Vom Stadion zogen die Metaller geschlossen zu Fuß zum Bahnhof.

Neben Bernd Spitzbarth von der IG Metall Nordthüringen ergriff auch Robert Weißbrunner, 1. Bevollmächtigter der IG Metall Hanau-Fulda, das Wort und kündigte an, Norma wolle am Samstag Lösungen für Maintal vorlegen. „Erst wenn für Gerbershausen eine Lösung gefunden ist, sprechen wir über Maintal“, kündigte er klar und deutlich an. Die Kundgebung in Heiligenstadt stand unter dem großen Slogan „Ob Ost, ob West – gemeinsamer Protest“.

Ramelow: „Könnte heulen vor Wut“

Das freute vor allem Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), der als Hauptredner nach Heiligenstadt kam. Als Gewerkschafter freue er sich, bei einer Gewerkschaftskundgebung zu sein, „aber als politischer Mensch könnte ich heulen vor Wut“. Menschen seien nur noch ein kalte Zahl.

Ihn erinnere das an den Arbeitskampf in Bischofferode zu Beginn der 90er Jahre, als die Kumpel Hoffnung hatten, in den Hungerstreik gingen und das Kalibergwerk trotzdem kalt im „Sinne der Marktbereinigung“ abgewickelt wurde. Der damalige Ministerpräsident Bernhard Vogel (CDU) habe damals gesagt, hier zeige sich die „kalte Fratze des Kapitalismus“. Auch in Gerbershausen gebe es keinen Grund, die Firma zu schließen.

Ramelow forderte die Bundesregierung auf, wenn sie Auto-Gipfel einberufe, auch auf die Zulieferer zu schauen und Standortgarantien zu gewährleisten. Denn den Profit eines Unternehmens erwirtschafte niemand anders als die Arbeitnehmer.