Restaurierte Turmkugel in Hohengandern mit Nachrichten in die Zukunft

Es war ein Ereignis, dass sich viele Bewohner von Hohengandern am Samstagvormittag nicht nehmen lassen wollten. „Es weiß doch niemand, ob er so etwas im Ort noch einmal erlebt“, meint Ortschronist Karl Eberhardt. Und so war die Kirche St. Bartholomäus bereits zur Andacht gut gefüllt. Pater Karl-Josef Meyer segnete am Altar drei frisch restaurierte Dinge: die Wetterfahne, das Bekrönungskreuz und die Turmkugel.

Draußen vor der Kirche warteten derweil Mitarbeiter der Firma Matthias Nörthen aus Uder und vom Unternehmen Harald Otto aus Effelder. Letzteres hatte die Restauration der drei wichtigen Insignien der Kirche übernommen, an den Uderanern war es, alles wieder zur Spitze des eingerüsteten Turmes des Gotteshauses zu bringen.

Die Turmkugel enthält erneut eine Zeitkapsel. Die ist am Samstagmorgen frisch gefüllt worden. Unter anderem enthält sie Tageszeitungen vom Samstag und das aktuelle Amtsblatt. „Hinzu kam ein Säckchen Euromünzen, Fotos vom Gemeindeleben, dazu eine Abhandlung zum aktuellen Geschehen im Ort“, ergänzt Daniela Hartmann aus Hohengandern. In der Abhandlung hat Karl Eberhardt alles niedergelegt, was im Moment, also im Jahr 2020 wichtig ist. Wie viele Einwohner das Dorf derzeit hat, wie die politischen Strukturen sind, wer als Messdiener fungiert. „Also alles Wissenswerte rund um die politische und die Kirchengemeinde.“ Wenn in vielen Jahren jemand die Zeitkapsel öffnet, dann findet er zudem noch die Namen, wer Papst war, wer Landrat, wer Bürgermeister, wer wichtige Funktionen innehat. „Auf säurefreiem Papier“, fügt Pater Karl-Josef Meyer hinzu. „Es soll ja nicht zerfallen.“ Er selbst hat noch einen persönlichen Brief für die Nachgeborenen in der Zeitkapsel hinterlassen. Auch eine Urkunde vom Planungsbüro der Turmsanierung wird zu finden sein.

Messdiener Noah bekam am Samstag eine ganz ehrenvolle Aufgabe zugewiesen. Mit weißen Handschuhen versehen, durfte er die Zeitkapsel aus der Kirche nach draußen tragen, wo schon Harald Otto wartete. Er verlötete die Kapsel unter aller Augen sorgfältig, ehe Noah sie in die dick verpackte Turmkugel schieben durfte. Die Hohengänder sahen aufmerksam zu. Und dann kamen Wetterfahne, Kreuz und Turmkugel in einen Baulift und wurden unter Aufsicht von Matthias Nörthen in luftige Höhen gezogen. „Eigentlich trägt man alles über das Gerüst hinauf, aber es ist heute einfach zu glatt“, erklärte Nörthen. Und darum durften nur wenige Menschen mit hinauf. Zu denen zählte auch Bürgermeister Michael Trümper. Er packte mit an und half in fast 30 Metern Höhe, alles an seinen Platz zu bringen und zu befestigen. Auch Pfarrer Meyer wurde gefragt, ob er mit hinauf will. Der winkte lächelnd ab. „Der Pater hat Angst“, gab er zu. Dafür durfte eine Drohne um den Turm schwirren, die die Geschehnisse hoch oben filmte.

Währenddessen zeigte Pater Meyer im benachbarten Haus Bartholomäus, was man beim Öffnen der Zeitkapsel gefunden hat. „Die Originaldokumente liegen schon in unserem Archiv“, sagt er. Aber es lagen Kopien von den Titelblättern der Tageszeitungen von 1982 aus, die für durchaus Interesse sorgten. Und auch die Abhandlung, die nun in der Turmkugel steckt, stand in mehreren Kopien zur Lektüre zur Verfügung. Mit dem Wiederaufbau von Wetterfahne, Bekrönungskreuz und Turmkugel ist ein wichtiger Teil der Sanierung geschafft. Bis Ostern, so hofft Pater Meyer, soll auch der Rest fertig sein und das große Gerüst an der Kirche der Vergangenheit angehören. Spannend sei, so waren sich die neugierigen Gäste des Ereignisses einig, wann die Kugel das nächste Mal von der Turmspitze geholt werden muss. „Hoffentlich nicht schon in zwei Jahren“, sagt Karl Eberhardt.