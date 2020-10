Salzschäden an Rustenfelder Kirche beseitigt

Durch Salzeinwirkungen und aufsteigende Feuchtigkeit im Mauerwerk hat der Sockelbereich des Kirchenschiffes der Rustenfelder Kirche St. Peter und Paul Schaden genommen. Die direkt an der Ortsdurchfahrt gelegene Kirche wird seit September in diesem Bereich saniert. Der Sandstein bekam eine substanzschonende Oberflächenreinigung, salzbelastete Fugen wurden entfernt und durch neue ersetzt, Sandsteine ergänzt, oder wo notwendig sogar komplett ausgetauscht. Noch im Oktober sollen die Arbeiten am Gotteshaus abgeschlossen sein, so Geschäftsführer Ralf Kruse von der Firma Kruse Restaurierungen aus Kreuzebra.