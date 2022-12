Heiligenstadt. Letztmalig öffnet Stadtbibliothek am Samstag in der Petristraße

Letztmalig gibt es am 3. Dezember die Samstagsöffnung der Stadtbibliothek Heiligenstadt in der Petristraße von 10 bis 13 Uhr. Denn bald soll es mit dem Umzug in die Wilhelmstraße losgehen. Leiterin Jana Bauer empfiehlt, sich ordentlich mit Literatur einzudecken und damit zu helfen. Denn was ausgeliehen ist, muss nicht eingepackt werden. Auch darf Samstag die Ausstellung „Das Beste kommt zum Schluss“ betrachtet werden.