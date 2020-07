Bei einer Wanderung zur Hasenburg entstand das Bild, das den Blick in den Harz zeigt.

Schöne Aussicht in den Harz

Die ersten Bilder für unseren Sommer-Fotowettebewerb haben die Lokalredaktion bereits erreicht. Diane Holbein aus Breitenworbis schickte uns ein Bild von einem Wandertag mit lieben Freunden. „Wir haben die Natur und die schöne Aussicht in den Harz genossen“, schreibt sie. Gesucht werden in diesem Jahr Fotos, die den Sommer im Eichsfeld mit schönen Momenten und an außergewöhnlichen Orten zeigen. Einsendeschluss ist der 31. August. Zu gewinnen gibt es drei Gutscheine im Wert von 100, 75 und 50 Euro für den Heiligenstädter Vitalpark.

Fotos mit Kurzbeschreibung und Kontaktdaten per E-Mail an: eichsfeld@thueringer-allgemeine.de oder heiligenstadt@tlz.de.